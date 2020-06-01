В Крыму завели дело после пропажи шестилетней девочки

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Спасатели, полиция и волонтеры в Крыму ведут поиски шестилетней девочки, которая пропала 31 мая. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

Информация о пропаже ребенка 2014 года рождения в Ленинском районе полуострова недалеко от Северо-Крымского канала поступила в 1 июня 00:40.

К розыску девочки привлечены сотрудники МВД, МЧС, лесничества члены добровольного поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», ветераны-общественники. В общей сложности девочку ищут 55 человек при поддержке 15 единиц техники.

По данным ТАСС, из-за пропажи ребенка Следственный комитет возбудил уголовное дело по п. «в», ч. 2 ст. 105 УК (убийство малолетнего). По данным главного следственного управления по Крыму, 31 мая девочка отправилась на рыбалку вместе с отцом и его приятелями. Взрослые распивали спиртные напитки и оставили ребенка без присмотра. Об исчезновении девочки позже сообщила ее бабушка.