Отца убитой в Крыму девочки приговорили к исправительным работам

Фото: СК РФ

В Крыму суд приговорил отца к шести месяцам исправительных работ за то, что тот оставил ребенка с ранее судимым другом, который впоследствии ее изнасиловал и убил. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК республики.

«Решением суда мужчина признан виновным в инкриминируемом ему преступлении [в оставлении ребенка в опасности, ст. 125 УК России] и приговорен к шести месяцам исправительных работ и удержанию из заработной платы 10% в доход государства», — говорится в сообщении.

31 мая жительница поселка Ленино сообщила в полицию об исчезновении своей шестилетней внучки, которая днем с отцом и его другом отправилась на рыбалку. На следующий день в ходе поисков тело ребенка нашли на дне Северо-Крымского канала.

Следствие установило, что, напившись, отец уснул, оставив дочку со своим другом. Мужчина воспользовался этим и изнасиловал, а затем убил ребенка. Подозреваемого арестовали, он свою вину признал.