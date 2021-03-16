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Дело Навального ,  
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Ройзман сообщил о «вежливом, спокойном» задержании в Екатеринбурге

Евгений Ройзман
Евгений Ройзман (Фото: Павел Смертин / ТАСС)

Силовики задержали в аэропорту Екатеринбурга бывшего мэра города и экс-депутата Госдумы Евгения Ройзмана. Об этом он рассказал изданиям «Новая газета» и URA.ru.

Задержание прошло в аэропорту Кольцово. «Меня как задержали, так и отпустили. <…> Протоколы из-за акций 23 и 31 января», — пояснил Ройзман «Новой газете».По данным издания, протоколы составили по ч. 5 ст. 20.5 КоАП (нарушение требований режима чрезвычайного положения). Однако в этой статье КоАП нет частей, кроме того, режим ЧП в России не вводился.

По его словам, на задержание и составление двух протоколов ушло около получаса, дату суда пока не назначили. Как отметил Ройзман, задержание прошло «на достаточно высоком уровне, нормально, вежливо, спокойно».

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Политик сообщил, что в протоколах было собрано все то, что он говорил о несанкционированных протестах в соцсетях. Кроме того, к протоколу была приложена жалоба некоего Георгия Алексеева, который заявил, что Ройзман в своем февральском интервью призывал участвовать в незаконных массовых мероприятиях.

В комментарии «Новой газете» политик указал, что не собирается отрицать свое участие в несанкционированных митингах. «С рапортом не согласен, показания буду давать в суде. У меня позиция неизменна, отпираться ни от чего не собираюсь. Да, я выходил, да, выходил по принципиальным соображениям как участник акции», — сказал он.

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РБК обратился за комментариями к Ройзману и ГУ МВД по Свердловской области.

Массовые несогласованные акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального прошли в городах России 23, 31 января и 2 февраля. Оппозиционера задержали в начале январе в рамках дела «Ив Роше», ФСИН потребовала заменить его условный срок на реальный, суд в начале февраля вынес соответствующее решение. Навальный проведет в колонии два года и шесть месяцев (часть срока в 3,5 года была ему зачтена из-за домашнего ареста).

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По данным «ОВД-Инфо», на акциях 23 января были задержаны более 4 тыс. человек в 125 городах, на акциях 31 января — 5,7 тыс. задержанных в 86 городах, на акциях 2 февраля — 1,4 тыс. задержанных. В феврале МВД сообщало, что возбуждено 90 уголовных дел.

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