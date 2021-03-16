Ройзман сообщил о «вежливом, спокойном» задержании в Екатеринбурге

Евгений Ройзман (Фото: Павел Смертин / ТАСС)

Силовики задержали в аэропорту Екатеринбурга бывшего мэра города и экс-депутата Госдумы Евгения Ройзмана. Об этом он рассказал изданиям «Новая газета» и URA.ru.

Задержание прошло в аэропорту Кольцово. «Меня как задержали, так и отпустили. <…> Протоколы из-за акций 23 и 31 января», — пояснил Ройзман «Новой газете».По данным издания, протоколы составили по ч. 5 ст. 20.5 КоАП (нарушение требований режима чрезвычайного положения). Однако в этой статье КоАП нет частей, кроме того, режим ЧП в России не вводился.

По его словам, на задержание и составление двух протоколов ушло около получаса, дату суда пока не назначили. Как отметил Ройзман, задержание прошло «на достаточно высоком уровне, нормально, вежливо, спокойно».

Политик сообщил, что в протоколах было собрано все то, что он говорил о несанкционированных протестах в соцсетях. Кроме того, к протоколу была приложена жалоба некоего Георгия Алексеева, который заявил, что Ройзман в своем февральском интервью призывал участвовать в незаконных массовых мероприятиях.