Полиция задержала Яшина и Ройзмана на форуме в Москве

Илья Яшин (Фото: yashin.ilya / Facebook)

Полиция задержала оппозиционеров, участвующих в форуме «Объединенных демократов» в Москве, сообщил Дмитрий Гудков в Telegram.

Координатор «Открытой России» Татьяна Усманова подтвердила РБК эту информацию. «Здесь стоит порядка 20 автозаков, абсолютно всех, кто был внутри, они разводят по автозакам. В автозаке, где я, находятся муниципальные депутаты Сергей Соколов и Юля Галямина. Также задержаны Ройзман, Яшин, Тимонов, Кара-Мурза, Пивоваров. Так как это форум муниципальных депутатов, приехали депутаты со всей страны, сложно перечислить всех, но задержаны десятки людей», — сообщила она.

Генеральная прокуратура признала в 2017 году нежелательной организацией зарегистрированную в Великобритании «Открытую Россию». «Открытая Россия» продолжила работу в качестве общественного движения без регистрации.

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