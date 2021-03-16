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Дело Навального ,  
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Главред «Медиазоны» Смирнов сообщил о вызове на допрос в СК

Главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова вызвали на допрос в Следственный комитет. Об этом он сообщил в Facebook.

«Вызвали на допрос по санитарному делу в СК. В пятницу», — написал Смирнов.

В феврале Смирнов был арестован за призыв к несогласованной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального 23 января в Москве. Поводом для его ареста стал репост Смирнова шутки в Twitter о его внешнем сходстве с фронтменом группы «Тараканы» Дмитрием Спириным. К твиту была прикреплена фотография Спирина с датой и временем несогласованного митинга.

Полиция посчитала репост призывом к участию в несогласованной акции. Смирнова осудили по ч. 8 ст. 20.2 КоАП (повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга). Сначала Тверской районный суд Москвы арестовал главреда «Медиазоны» на 25 суток, однако затем Мосгорсуд сократил срок административного ареста Смирнова до 15 суток.

Об аресте Сергея Смирнова. Заявление редакции РБК
Общество

РБК опубликовал заявление в поддержку главреда «Медиазоны», всего против ареста журналиста выступили более 30 СМИ, сообщало издание. Позже Смирнов подал жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на свой административный арест.

Оппозиционер Алексей Навальный был задержан 17 января, после прилета из Германии в Москву. ФСИН обвинила его в нарушении условий испытательного срока по делу «Ив Роше» и требовала заменить условное наказание на реальный срок. 2 февраля суд удовлетворил требование ведомства и отправил политика в колонию.

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Несогласованные с властями акции протеста в поддержку Навального прошли в российских городах 23, 31 января и 2 февраля. В связи с протестами в стране возбудили около 90 уголовных дел. В частности, против организаторов акций завели так называемое санитарное дело по ст. 236 УК (нарушение санитарно-эпидемиологических правил). Возбуждение дела в МВД обосновывали тем, что среди участников протестных акций в Москве были люди с коронавирусной инфекцией.

Фигурантами этого дела стали пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, участница Pussy Riot Мария Алехина, глава «Альянса врачей» Анастасия Васильева, брат оппозиционера Олег Навальный, юрист ФБК (организация признана в России иностранным агентом) Любовь Соболь, координатор штаба Навального в Москве Олег Степанов, а также московские муниципальные депутаты Люся Штейн и Константин Янкаускас.

Сергей Смирнов Медиазона допрос Следственный комитет
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