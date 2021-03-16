Главред «Медиазоны» Смирнов сообщил о вызове на допрос в СК

Главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова вызвали на допрос в Следственный комитет. Об этом он сообщил в Facebook.

«Вызвали на допрос по санитарному делу в СК. В пятницу», — написал Смирнов.

В феврале Смирнов был арестован за призыв к несогласованной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального 23 января в Москве. Поводом для его ареста стал репост Смирнова шутки в Twitter о его внешнем сходстве с фронтменом группы «Тараканы» Дмитрием Спириным. К твиту была прикреплена фотография Спирина с датой и временем несогласованного митинга.

Полиция посчитала репост призывом к участию в несогласованной акции. Смирнова осудили по ч. 8 ст. 20.2 КоАП (повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга). Сначала Тверской районный суд Москвы арестовал главреда «Медиазоны» на 25 суток, однако затем Мосгорсуд сократил срок административного ареста Смирнова до 15 суток.