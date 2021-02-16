Главред «Медиазоны» Смирнов обратился в ЕСПЧ из-за своего ареста

Сергей Смирнов (Фото: smirnovmz / Telegram)

Главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов направил в Европейский суд по правам человека жалобу на свой административный арест. Об этом сообщает «Апология протеста» в Telegram-канале.

Смирнова арестовали 3 февраля. Центр по борьбе с экстремизмом посчитал, что главред «Медиазоны» пытался организовать несанкционированное публичное мероприятие. Поводом для этого стал репост твита с изображением фронтмена группы «Тараканы» Дмитрия Спирина. В сообщении была подпись, что музыкант «за Навального», а также было указано время проведения несогласованной акции. Полиция посчитала, что Смирнов таким образом повторно нарушил порядок проведения публичных массовых мероприятий.

Журналиста арестовали на 25 суток. 8 февраля Мосгорсуд сократил срок ареста до 15 суток. Выйти из спецприемника он должен 18 февраля.

Интересы Смирнова в ЕСПЧ будет представлять старший партнер Апологии протеста, адвокат Александр Передрук. В жалобе истец указал на нарушение ряда статей Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.