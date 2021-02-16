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Главред «Медиазоны» Смирнов обратился в ЕСПЧ из-за своего ареста

Сергей Смирнов
Сергей Смирнов (Фото: smirnovmz / Telegram)

Главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов направил в Европейский суд по правам человека жалобу на свой административный арест. Об этом сообщает «Апология протеста» в Telegram-канале.

Смирнова арестовали 3 февраля. Центр по борьбе с экстремизмом посчитал, что главред «Медиазоны» пытался организовать несанкционированное публичное мероприятие. Поводом для этого стал репост твита с изображением фронтмена группы «Тараканы» Дмитрия Спирина. В сообщении была подпись, что музыкант «за Навального», а также было указано время проведения несогласованной акции. Полиция посчитала, что Смирнов таким образом повторно нарушил порядок проведения публичных массовых мероприятий.

Журналиста арестовали на 25 суток. 8 февраля Мосгорсуд сократил срок ареста до 15 суток. Выйти из спецприемника он должен 18 февраля.

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Фото:Сергей Бобылев / ТАСС

Интересы Смирнова в ЕСПЧ будет представлять старший партнер Апологии протеста, адвокат Александр Передрук. В жалобе истец указал на нарушение ряда статей Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Так, в документе указано, что было нарушено право Смирнова на свободу и личную неприкосновенность, на справедливое судебное разбирательство, свободу выражения мнения, на апелляцию в части незамедлительного исполнения административного ареста, а также на свободу собраний и объединений.

Смирнов также пожаловался в ЕСПЧ на бесчеловечные условия содержания и отсутствие эффективных средств правовой защиты при административном аресте. Кроме того, в жалобе говорится о нарушении положений конвенции, которые запрещают дискриминацию.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

По словам Передрука, в записи, из-за которой его подзащитного арестовали, не было сведений о месте и городе проведения публичного мероприятия. В жалобе адвокат также указал на дискриминацию по половому признаку, потому что российские законы запрещают арестовывать лишь женщин с детьми до 14 лет. При этом Смирнов с супругой воспитывают малолетнего ребенка.

Защита указала также на переполненные камеры изолятора в Сахарово, назвав такие условия содержания бесчеловечными. По словам Передрука, задержанным приходилось спать по очереди, а туалет был отгорожен от остальной зоны камеры, в том числе где люди едят, только подручными средствами, которые сделали сами арестанты.

Кроме того, переполненность камеры увеличивает риск заражения коронавирусом, указал истец.

РБК направил запрос в пресс-службу ЕСПЧ.

12 февраля редакция «Медиазоны» сообщала о том, что главному редактору стало плохо и у него поднялось давление. Редакция издания указывала, что Смирнов заявлял об «адских условиях» в спецприемнике. В частности, он жаловался на жару в двухместной камере.

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