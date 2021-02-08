Суд сократил арест главреду «Медиазоны» до 15 суток

Мосгорсуд сократил срок ареста главреда «Медиазоны» Сергея Смирнова. Полиция увидела призывы к несогласованной акции в его ретвите шутки о самом себе, в поддержку Смирнова выступили редакции более 30 СМИ

Сергей Смирнов (Фото: sssmirnov / Twitter)

Мосгорсуд сократил срок административного ареста главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова с 25 до 15 суток, сообщили в пресс-службе суда. Заседание по делу Смирнова было отложено на несколько часов из-за эвакуации в здании Мосгорсуда, сообщал проект «Апология протеста».

«В остальной части постановление оставлено без изменения, жалоба — без удовлетворения», — говорится в сообщении.

Тверской суд Москвы ранее арестовал Смирнова на 25 суток по ч. 8 ст. 20.2 КоАП (повторное нарушение порядка организации митинга). Как следовало из протокола, выдержку из которого публиковал сам Смирнов, полиция считала его организатором митинга в поддержку Алексея Навального, и ему вменялось, что он призвал «неограниченный круг лиц принять участие в несогласованной акции 23 января 2021 года в 14:00 на Пушкинской площади». При этом полицейские ссылались на репост шуточного сообщения другого пользователя, который сделал Смирнов: речь шла о внешнем сходстве главреда «Медиазоны» с вокалистом группы «Тараканы» Дмитрием Спириным, который поддерживает Алексея Навального. К твиту была приложена фотография Спирина с датой и временем несогласованной акции.

Смирнова ранее уже штрафовали за одиночный пикет в поддержку муниципального депутата и журналиста Ильи Азара, поэтому ему вменили повторное нарушение правил организации акции; эта статья КоАП предусматривает до 30 суток административного ареста или штраф до 300 тыс. руб. для физлица (для юридического лица — до 1 млн руб.). Рапорт на Смирнова был составлен по результатам проверки центра «Э» ГУ МВД по Москве, следовало из документа, который публиковала «Апология протеста».