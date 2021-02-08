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Суд сократил арест главреду «Медиазоны» до 15 суток

Мосгорсуд сократил срок ареста главреда «Медиазоны» Сергея Смирнова. Полиция увидела призывы к несогласованной акции в его ретвите шутки о самом себе, в поддержку Смирнова выступили редакции более 30 СМИ
Сергей Смирнов
Сергей Смирнов (Фото: sssmirnov / Twitter)

Мосгорсуд сократил срок административного ареста главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова с 25 до 15 суток, сообщили в пресс-службе суда. Заседание по делу Смирнова было отложено на несколько часов из-за эвакуации в здании Мосгорсуда, сообщал проект «Апология протеста».

«В остальной части постановление оставлено без изменения, жалоба — без удовлетворения», — говорится в сообщении.

Тверской суд Москвы ранее арестовал Смирнова на 25 суток по ч. 8 ст. 20.2 КоАП (повторное нарушение порядка организации митинга). Как следовало из протокола, выдержку из которого публиковал сам Смирнов, полиция считала его организатором митинга в поддержку Алексея Навального, и ему вменялось, что он призвал «неограниченный круг лиц принять участие в несогласованной акции 23 января 2021 года в 14:00 на Пушкинской площади». При этом полицейские ссылались на репост шуточного сообщения другого пользователя, который сделал Смирнов: речь шла о внешнем сходстве главреда «Медиазоны» с вокалистом группы «Тараканы» Дмитрием Спириным, который поддерживает Алексея Навального. К твиту была приложена фотография Спирина с датой и временем несогласованной акции.

Об аресте Сергея Смирнова. Заявление редакции РБК
Общество

Смирнова ранее уже штрафовали за одиночный пикет в поддержку муниципального депутата и журналиста Ильи Азара, поэтому ему вменили повторное нарушение правил организации акции; эта статья КоАП предусматривает до 30 суток административного ареста или штраф до 300 тыс. руб. для физлица (для юридического лица — до 1 млн руб.). Рапорт на Смирнова был составлен по результатам проверки центра «Э» ГУ МВД по Москве, следовало из документа, который публиковала «Апология протеста».

26 января по месту прописки Смирнова (в квартире его матери) прошел обыск, а через четыре дня, 30 января, журналист был задержан во время прогулки с малолетним сыном, сообщал редактор «Медиазоны» Егор Сковорода, который присутствовал при этом. В поддержку Смирнова выступили редакции более 30 СМИ, в том числе и РБК.

Автор
Маргарита Алехина
Сергей Смирнов арест «Медиазона»
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