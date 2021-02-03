Об аресте Сергея Смирнова. Заявление редакции РБК

Наш коллега, главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов сегодня был арестован на 25 суток за репост шутки о его внешнем сходстве с фронтменом группы «Тараканы» Дмитрием Спириным. В записи, репост которой сделал Смирнов, упоминалось время и место акции в поддержку Алексея Навального, полиция трактовала его как призыв к участию в несанкционированном митинге.

Сам Смирнов на митинг не ходил и весь день работал дома. Но сотрудники полиции его задержали, а суд сегодня арестовал.

За последние полторы недели корреспонденты РБК становились свидетелями задержаний и применения силы в отношении сотрудников СМИ, исполняющих свой профессиональный долг.

Редакция РБК считает неправомерные задержания журналистов воспрепятствованием их профессиональной деятельности.

Мы требуем проведения проверки законности ареста Сергея Смирнова и призываем представителей силовых структур дать публичные разъяснения по каждому инциденту с задержаниями журналистов, освещающих акции протеста.