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Об аресте Сергея Смирнова. Заявление редакции РБК

Наш коллега, главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов сегодня был арестован на 25 суток за репост шутки о его внешнем сходстве с фронтменом группы «Тараканы» Дмитрием Спириным. В записи, репост которой сделал Смирнов, упоминалось время и место акции в поддержку Алексея Навального, полиция трактовала его как призыв к участию в несанкционированном митинге.

Сам Смирнов на митинг не ходил и весь день работал дома. Но сотрудники полиции его задержали, а суд сегодня арестовал.

За последние полторы недели корреспонденты РБК становились свидетелями задержаний и применения силы в отношении сотрудников СМИ, исполняющих свой профессиональный долг.

Редакция РБК считает неправомерные задержания журналистов воспрепятствованием их профессиональной деятельности.

Мы требуем проведения проверки законности ареста Сергея Смирнова и призываем представителей силовых структур дать публичные разъяснения по каждому инциденту с задержаниями журналистов, освещающих акции протеста.

В свою очередь, редакция РБК направит в Росгвардию и МВД запросы относительно всех случаев задержания сотрудников СМИ во время исполнения профессиональных обязанностей.

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