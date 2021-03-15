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Пандемия коронавируса ,  
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В Норвегии один человек умер после прививки AstraZeneca

После прививки вакциной AstraZeneca в Норвегии умерла женщина. Об этом заявил представитель Норвежского агентства по лекарственным средствам Стейнар Мадсен, сообщает издание Verdens Gang.

«13 марта Норвежское агентство по лекарственным средствам и Институт здравоохранения заявили, что трое вакцинированных были помещены в Рикшоспиталет (госпиталь при университете Осло. — РБК) из-за образования тромбов. В Рикшоспиталете заявили, что один из них скончался», — сообщил Мадсен.

О госпитализации трех медработников старший врач Норвежского агентства по лекарственным средствам Сигурд Хортемо заявил 13 марта. У них были обнаружены тромбоз и низкое количество тромбоцитов.

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11 марта Норвегия приостановила вакцинацию британским препаратом AstraZeneca после смерти одного человека в Дании. Власти страны хотят дождаться точных сведений, связано ли это с вакцинацией.

В начале января Норвежское агентство лекарственных средств сообщило о смерти двоих больных COVID-19, которые ранее получили вакцину Pfizer. Через девять дней в стране скончались еще 23 вакцинированных этим препаратом.

За последние сутки в Норвегии было выявлено 640 новых случаев заболевания. Один человек умер. Всего за весь период пандемии в стране зафиксировано 80 400 случаев заражения COVID-19 и 640 смертей.

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Источник: JHU
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