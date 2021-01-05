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В Норвегии умерли двое привитых от COVID-19 вакциной Pfizer

Жертвами стали двое жителей дома престарелых. Им ввели препарат несколько дней назад. Вакцинация в Норвегии стартовала полторы недели назад; пока прививку получают люди, у которых есть хронические заболевания
Фото: NTB / Reuters
Фото: NTB / Reuters

В Норвегии умерли два человека, которым поставили прививку от коронавируса COVID-19, разработанную американской компанией Pfizer и ее немецким партнером BioNTech. Об этом сообщает Норвежское агентство лекарственных средств.

По его данным, обе жертвы проживали в одном из домов престарелых. «Во вторник, 5 января, мы получили два сообщения о смертях, произошедших через несколько дней после вакцинации», — говорится в сообщении.

В ведомстве заявили, что специалисты должны проанализировать, является ли ввод препарата причиной смерти или же факт того, что смерть произошла вскоре после вакцинации, является совпадением.

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Фото:Win McNamee / Getty Images

Как отметили в агентстве, в настоящее время вакцину в Норвегии получают «наиболее слабые и уязвимые, у которых есть серьезные заболевания».

Материал дополняется.

Автор
Михаил Юшков
Норвегия коронавирус COVID-19 вакцина Pfizer
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