В Норвегии умерли двое привитых от COVID-19 вакциной Pfizer
В Норвегии умерли два человека, которым поставили прививку от коронавируса COVID-19, разработанную американской компанией Pfizer и ее немецким партнером BioNTech. Об этом сообщает Норвежское агентство лекарственных средств.
По его данным, обе жертвы проживали в одном из домов престарелых. «Во вторник, 5 января, мы получили два сообщения о смертях, произошедших через несколько дней после вакцинации», — говорится в сообщении.
В ведомстве заявили, что специалисты должны проанализировать, является ли ввод препарата причиной смерти или же факт того, что смерть произошла вскоре после вакцинации, является совпадением.
Как отметили в агентстве, в настоящее время вакцину в Норвегии получают «наиболее слабые и уязвимые, у которых есть серьезные заболевания».