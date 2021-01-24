Швеция закрыла границу с Норвегией из-за «британского» коронавируса

Власти Швеции ввели официальный запрет на въезд из Норвегии из-за распространения в районе Осло так называемого «британского» штамма коронавируса. Об этом сообщил на пресс-конференции министр внутренних дел Микаэль Дамберг, передает Expressen.

«Правительство на внеочередном заседании приняло решение ввести запрет на въезд из Норвегии», — сказал Дамберг.

По его словам, эта мера начнет действовать с полуночи сегодняшнего дня до 14 февраля, и при необходимости может быть продлена.

При этом исключение сделано для тех, кто то живет в одной стране, а работает в другой, или имеет в Швеции неотложные семейные дела. Запрет на въезд также не распространяется на грузовые перевозки.