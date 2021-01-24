Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 23 января
USD ЦБ: 74,36 (+0,99) Инвестиции, 22 янв, 12:37
Курс евро на 23 января
EUR ЦБ: 90,41 (+1,44) Инвестиции, 22 янв, 12:37
Около 300 мигрантов в Париже оккупировали здание бывшего детского сада Общество, 00:27 Российские гандболисты проиграли Швеции и вылетели с чемпионата мира Спорт, 00:19 Исторический экскурс в мир бытовых катастроф ХХ века РБК Стиль и LG ThinQ, 00:15 Минздрав обновил рекомендации по помощи беременным с COVID-19 Общество, 00:01 В Кремле назвали лидеров и аутсайдеров по доверию среди губернаторов Политика, 00:00 Дептранс Москвы предупредил водителей об ухудшении видимости на дорогах Общество, 24 янв, 23:50 Швеция закрыла границу с Норвегией из-за «британского» коронавируса Общество, 24 янв, 23:34 Как сделать содержание автопарка дешевле РБК и Gazpromneft, 24 янв, 23:18 В Нидерландах полиция силой разогнала несогласных с мерами из-за COVID Общество, 24 янв, 23:02 Вице-президент Аргентины Киршнер привилась вакциной «Спутник V» Общество, 24 янв, 22:51 В Москве из-за потепления «провис» потолок в подземном переходе Общество, 24 янв, 22:20 «Фортуна» начала работы по достройке «Северного потока-2» в Дании Бизнес, 24 янв, 22:11 «Манчестер Юнайтед» обыграл «Ливерпуль» впервые с 2018 года Спорт, 24 янв, 21:56 Умер американский сценарист Уолтер Бернстайн Общество, 24 янв, 21:48
Пандемия коронавируса ,  
0 

Швеция закрыла границу с Норвегией из-за «британского» коронавируса

Власти Швеции ввели официальный запрет на въезд из Норвегии из-за распространения в районе Осло так называемого «британского» штамма коронавируса. Об этом сообщил на пресс-конференции министр внутренних дел Микаэль Дамберг, передает Expressen.

«Правительство на внеочередном заседании приняло решение ввести запрет на въезд из Норвегии», — сказал Дамберг.

По его словам, эта мера начнет действовать с полуночи сегодняшнего дня до 14 февраля, и при необходимости может быть продлена.

В ВОЗ оценили данные о росте смертности из-за «британского» штамма COVID
Общество
Мария ван Керкхове

При этом исключение сделано для тех, кто то живет в одной стране, а работает в другой, или имеет в Швеции неотложные семейные дела. Запрет на въезд также не распространяется на грузовые перевозки.

Накануне власти Осло сообщили, что магазины в десяти коммунах на юго-востоке Норвегии, включая столицу страны, до конца месяца закрываются из-за вспышки «британского» штамма коронавируса в соседней с ними коммуне Нордре Фолло. Также запрещены все массовые мероприятия, а жителей призывают работать удаленно.

Новый штамм коронавируса обнаружили в Великобритании в конце декабря. По словам премьер-министра страны Бориса Джонсона, он может быть на 70% заразнее привычного SARS-CoV-2. В России новый вариант вируса был выявлен в конце декабря 2020 года.

Читайте на РБК Pro
Потрошитель брендов: как бухгалтер сделал 74 работника миллионерами Как бухгалтеру избежать ответственности по долгам компании Какие сотрудники не дают компаниям погибнуть Чем закончится для BMW и Volkswagen дружба с Китаем
Швеция Норвегия коронавирус новый штамм коронавируса
Материалы по теме
В ВОЗ оценили данные о росте смертности из-за «британского» штамма COVID
Общество
Джонсон допустил более высокую смертность от британского штамма COVID-19
Общество
Ученые предупредили об опасности штамма COVID из ЮАР для уже переболевших
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter