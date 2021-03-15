Суд нашел нарушение в недопуске оппозиционного кандидата на выборах в МГД

Сергей Цукасов (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Избирательные комиссии должны извещать кандидатов о выявленных недостатках в поданных им документах. А суд, который принимает решение о регистрации, нужно обязать проверять факт неизвещения кандидата о допущенных нарушениях. К такому решению пришел Конституционный суд (КС), рассматривая жалобу экс-кандидата в Мосгордуму Сергея Цукасова, снятого с участия в выборах. Об этом сообщили РБК в пресс-службе КС.

Как отмечается в постановлении суда (есть в распоряжении РБК), согласно п. 1 ст. 38 федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», если избирком обнаружил ошибки в документах кандидата, то должен сообщить ему об этом не позднее чем за три дня до заседания, на котором комиссия будет рассматривать заявку этого кандидата.

По мнению КС, пока в России нет правовых механизмов, которые заставили бы избиркомы быть непредвзятыми ко всем кандидатам и вовремя уведомлять их о нарушениях, чтобы дать шанс исправить недочеты до суда. Между тем, добавили в суде, если избирком не говорит кандидату о недостатках в его документах, у того возникает ложная уверенность, что все в порядке.

«Если возникшие к кандидату вопросы были очевидны для избирательной комиссии или не являлись намеренным представлением кандидатом недостоверных сведений, налицо конституционно значимый пробел», — отметил КС.