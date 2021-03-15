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Выборы в Мосгордуму ,  
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Суд нашел нарушение в недопуске оппозиционного кандидата на выборах в МГД

Сергей Цукасов
Сергей Цукасов (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Избирательные комиссии должны извещать кандидатов о выявленных недостатках в поданных им документах. А суд, который принимает решение о регистрации, нужно обязать проверять факт неизвещения кандидата о допущенных нарушениях. К такому решению пришел Конституционный суд (КС), рассматривая жалобу экс-кандидата в Мосгордуму Сергея Цукасова, снятого с участия в выборах. Об этом сообщили РБК в пресс-службе КС.

Как отмечается в постановлении суда (есть в распоряжении РБК), согласно п. 1 ст. 38 федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», если избирком обнаружил ошибки в документах кандидата, то должен сообщить ему об этом не позднее чем за три дня до заседания, на котором комиссия будет рассматривать заявку этого кандидата.

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Фото:Вадим Жернов / ТАСС

По мнению КС, пока в России нет правовых механизмов, которые заставили бы избиркомы быть непредвзятыми ко всем кандидатам и вовремя уведомлять их о нарушениях, чтобы дать шанс исправить недочеты до суда. Между тем, добавили в суде, если избирком не говорит кандидату о недостатках в его документах, у того возникает ложная уверенность, что все в порядке.

«Если возникшие к кандидату вопросы были очевидны для избирательной комиссии или не являлись намеренным представлением кандидатом недостоверных сведений, налицо конституционно значимый пробел», — отметил КС.

Кроме того, КС постановил, что суд не должен иметь право снимать кандидата с голосования из-за проблем с его документами, если избирком вовремя не сообщил об этом. Речь не идет о случаях, когда кандидат подает ложную информацию о себе осознанно.

Теперь необходимые поправки обязана принять законодательная власть России. Как отметил КС, законодательство могут исправить так, что кандидат будет обязан внести изменения в документы в срок, который установит суд.

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В 2019 году самовыдвиженца Сергея Цукасова зарегистрировали кандидатом в депутаты Московской городской думы (Мосгордума). Однако позже Московский городской суд снял его с выборов, признав решение избиркома незаконным. В документах кандидата выявили ошибки. Цукасов указал в жалобе, которую отправил в Конституционный суд (есть в распоряжении РБК), что проблема была связана с недостатком сведений о заграничной недвижимости его самого, жены и их несовершеннолетних детей (в поданных документах он вместо слова «отсутствует» поставил пробел в соответствующей графе).

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Цукасов отметил, что избирательная комиссия не сообщила ему о имеющихся недочетах заблаговременно. Однако суд установил, что в данном случае избриком не был обязан это делать. Цукасов безрезультатно пытался опротестовать решение в Верховном суде, после чего пожаловался в Конституционный суд.

По мнению бывшего кандидата, он пострадал из-за законодательства, которое позволяет избиркомам выборочно уведомлять кандидатов об обнаруженных нарушениях в документах. В итоге одни получают шанс исправить недочеты и остаться на выборах, других же снимают с голосования. С точки зрения Цукасова, это приводит к тенденциозности избиркомов.

Цукасов попросил признать неконституционными соответствующие положения федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». КС согласился, что п. 1 ст. 38 закона нарушает Основной закон.

Акция «за честные выборы» в Москве. Главное
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Фото:Андрей Любимов / РБК

В 2019 году Мосгоризбирком отказал в регистрации на выборы в столичный парламент большинству независимых кандидатов, сославшись на превышение допустимого количества брака в собранных ими подписях. После этого прошли несанкционированные акции протеста. Полиция заявляла, что в несогласованных митингах участвовали 3,5 тыс. человек. Организаторы говорили о 5–10 тыс. участников.

По итогам протестов, согласно официальным данным МВД, были задержаны 1074 человека. «ОВД-Инфо» писало о 1373 задержанных. К тому моменту число задержаний стало рекордным для Москвы.

Акция в поддержку независимых кандидатов на выборы в МГД. Фоторепортаж
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По уголовным статьям правоохранители тогда привлекли почти два десятка человек. В основном речь шла о ст. 212 УК (о массовых беспорядках). Кроме того, было заведено дело по ст. 141 УК (о воспрепятствовании работе избирательных комиссий).

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