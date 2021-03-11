Политика , 11 мар, 13:22
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Мосгорсуд признал законным приговор Галяминой по «дадинской» статье
Юлия Галямина
Мосгорсуд оставил без изменений приговор муниципального депутата Юлии Галяминой, получившей два года условно по обвинению в неоднократном нарушении порядка проведения митинга (ст. 212.1 УК), сообщает пресс-служба суда.
«Апелляционном определением Московского городского суда приговор Тверского районного суда города Москвы в отношении Галяминой Ю.Е., признанной виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 212.1 УК РФ, оставлен без изменения», — говорится в сообщении.
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