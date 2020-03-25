КС признал неконституционной оспоренную после выборов в Мосгордуму норму

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 26 марта
USD ЦБ: 77,79 (-1,06) Quote, 13:35
Курс евро на 26 марта
EUR ЦБ: 84,15 (-1,28) Quote, 13:35
Минздрав посоветовал регионам увеличить количество круглосуточных аптек Общество, 15:29 IIHF и ФХР одобрили решение досрочно завершить сезон КХЛ Спорт, 15:22 Владимир Путин выступает с обращением к гражданам России. Прямой эфир Политика, 15:21 Минобороны сообщило о проверке готовности армии к борьбе с коронавирусом Общество, 15:18 Умерла актриса Инна Макарова Общество, 15:16 От ДМС к благополучию: как устроен рынок well-being-услуг в России Pro, 15:12 Совет Федерации уволил двух заместителей генпрокурора Политика, 15:08 Шойгу заявил о попытках прозападной оппозиции попасть на военные объекты Политика, 15:03 «Новых минимумов не будет». Покупать, продавать или хранить биткоин Крипто, 14:59 Власти придумали схему помощи малому бизнесу во время пандемии Экономика, 14:53 Под новые ограничительные меры в Москве попали стоматологии и дискотеки Общество, 14:53 Минфин расширит госгарантии для бизнеса на фоне коронавируса Бизнес, 14:52 Собянин отменил бесплатный проезд в транспорте для людей старше 65 лет Общество, 14:46 СК завел три дела по фактам обстрелов в Донбассе Общество, 14:44
Выборы в Мосгордуму ,  
0 

КС признал неконституционной оспоренную после выборов в Мосгордуму норму

Впрочем, суд отметил, что принятое им решение не затрагивает результаты выборов в Московскую городскую думу, состоявшихся 8 сентября 2019 года, и не может служить основанием для их пересмотра
Фото: Вадим Жернов / ТАСС

Конституционный суд России (КС) завершил рассмотрение жалоб Анастасии Брюхановой и Елены Русаковой, которые в 2019 году не были допущены к участию в выборах в Московскую городскую думу в качестве кандидатов от партии «Яблоко». Обеих женщин отстранили от участия в выборах окружные избирательные комиссии, Мосгоризбирком оставил жалобы без удовлетворения, а суды отказались рассматривать иски, сославшись на то, что, пока споры разбирались в Мосгоризбиркоме, сроки обращения в суд истекли.

Срок подачи жалобы в суд — в течение десяти дней после вынесения решения избиркомом — установлен ч. 4 ст. 240 Кодекса административного судопроизводства (КАС).

Именно это положение КС признал не соответствующим Конституции России, посчитав, что суды не должны отказывать в рассмотрении исков к избирательным комиссиям, если время было потеряно истцом при попытке обжаловать их решения в вышестоящих инстанциях. Существующий порядок, по мнению судей, противоречит конституционным гарантиям и ограничивает возможность эффективного судебного контроля над ходом избирательных кампаний.

В постановлении КС отмечается, что впредь до внесения поправок в КАС такие иски должны приниматься судами в течение пяти дней с того момента, как вышестоящий избирком оставил без удовлетворения жалобу на действия нижестоящего. Таким образом, на будущих выборах у кандидатов будет больше времени и возможностей, чтобы обжаловать действия избиркомов.

В то же время в КС отметили, что принятое им решение «не затрагивает» результаты выборов в Московскую городскую думу, состоявшихся 8 сентября 2019 года, и не может служить основанием для их пересмотра. Брюхановой и Русаковой предлагается использовать «компенсаторные механизмы, предусмотренные действующим законодательством», то есть добиваться возмещения им государством потерь.

В постановлении КС подчеркивается, что его решение окончательно и не подлежит обжалованию.

Выборы в столичный парламент прошли 8 сентября 2019 года. Перед их проведением окружные избирательные комиссии и Мосгоризбирком отказали в регистрации большинству независимых кандидатов, сославшись на превышение допустимого количества брака в собранных ими подписях.

С июля 2019 года в Москве прошла серия акций протеста из-за отказа избирательной комиссии допустить к выборам в Мосгордуму основных оппозиционных кандидатов. Две крупнейшие несогласованные акции (27 июля и 3 августа) прошли после обысков у незарегистрированных кандидатов. Митинг 27 июля отличался рекордным числом задержанных: 1074 человека — по данным полиции, 1373 — по подсчетам проекта «ОВД-Инфо».

Акция за допуск кандидатов на выборы в Мосгордуму. Фоторепортаж
Фотогалерея 

После июльской акции СКР завел дело о массовых беспорядках (ст. 212 УК). Обвинения по нему были предъявлены нескольким участникам акций, однако затем в основном сняты. Тем не менее 14 человек были осуждены по статье о насилии в отношении полицейских, еще один — студент НИУ ВШЭ и видеоблогер Егор Жуков — по статье о публичных призывах к экстремистской деятельности в интернете.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Конституционный суд, выборы
Материалы по теме
Юрий Ермолов стал новым главой Мосгоризбиркома
Политика
Конституционный суд счел законным изъятие имущества у друзей взяточников
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter