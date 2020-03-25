КС признал неконституционной оспоренную после выборов в Мосгордуму норму

Впрочем, суд отметил, что принятое им решение не затрагивает результаты выборов в Московскую городскую думу, состоявшихся 8 сентября 2019 года, и не может служить основанием для их пересмотра

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Конституционный суд России (КС) завершил рассмотрение жалоб Анастасии Брюхановой и Елены Русаковой, которые в 2019 году не были допущены к участию в выборах в Московскую городскую думу в качестве кандидатов от партии «Яблоко». Обеих женщин отстранили от участия в выборах окружные избирательные комиссии, Мосгоризбирком оставил жалобы без удовлетворения, а суды отказались рассматривать иски, сославшись на то, что, пока споры разбирались в Мосгоризбиркоме, сроки обращения в суд истекли.

Срок подачи жалобы в суд — в течение десяти дней после вынесения решения избиркомом — установлен ч. 4 ст. 240 Кодекса административного судопроизводства (КАС).

Именно это положение КС признал не соответствующим Конституции России, посчитав, что суды не должны отказывать в рассмотрении исков к избирательным комиссиям, если время было потеряно истцом при попытке обжаловать их решения в вышестоящих инстанциях. Существующий порядок, по мнению судей, противоречит конституционным гарантиям и ограничивает возможность эффективного судебного контроля над ходом избирательных кампаний.

В постановлении КС отмечается, что впредь до внесения поправок в КАС такие иски должны приниматься судами в течение пяти дней с того момента, как вышестоящий избирком оставил без удовлетворения жалобу на действия нижестоящего. Таким образом, на будущих выборах у кандидатов будет больше времени и возможностей, чтобы обжаловать действия избиркомов.

В то же время в КС отметили, что принятое им решение «не затрагивает» результаты выборов в Московскую городскую думу, состоявшихся 8 сентября 2019 года, и не может служить основанием для их пересмотра. Брюхановой и Русаковой предлагается использовать «компенсаторные механизмы, предусмотренные действующим законодательством», то есть добиваться возмещения им государством потерь.