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Пандемия коронавируса ,  
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Глава Башкирии поручил проверить на COVID пассажиров заграничных рейсов

Радий Хабиров
Радий Хабиров (Фото: Егор Алеев / ТАСС)

В международном аэропорту Уфы проведут проверки на коронавирус для тех, кто прилетел из-за рубежа. Сделать это поручил глава Республики Башкортостан Радий Хабиров во время оперативного совещания в региональном правительстве. Трансляция велась на канале правительства региона в YouTube.

Хабиров указал, что многие страны сейчас ужесточают карантин и его беспокоит ситуация с растущим числом заболевших за рубежом.

«Учитывая то обстоятельство, что у нас международный аэропорт работает с вариантами вылета за рубеж, надо снова посмотреть: может, нам выборочно сделать проверки. Помните, когда мы понимали, что есть какая-то угроза, то пару рейсов посмотрели, и ничего не обнаружили? Может, и здесь нам посмотреть, нету ли там какой-то инфекции?» — сказал глава Башкирии.

В Башкирии на карантин отправили 14,5 тыс. доз вакцины «Спутник V»
Общество
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Хабиров добавил, что его беспокоят высокие показатели заболеваемости в соседних с республикой регионах, а также тот факт, что смертность от COVID-19 по стране не отступает.

Кроме того, в ходе совещания министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин привел статистику по коронавирусу. Он сказал, что всего к 15 марта в республике зарегистрировано 30 559 пациентов с COVID-19. За последние сутки в республике выявили 125 новых случаев заболевания.

По его словам, в регионе 111 тыс. человек получили первый компонент вакцины от коронавируса, а 65 тыс. — полностью прошли вакцинацию.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

В январе башкирские власти заявили о планах ввести «антиковидные паспорта». Речь идет о документах, выдаваемых после вакцинации от коронавируса или выявления антител к нему. Паспорта планировали проверять у посетителей кафе и ресторанов.

Но в конце января вице-премьер Татьяна Голикова сказала, что введение таких документов преждевременно и вызовет раздражение у граждан. После этого в Башкирии заявили, что введут эту меру лишь после того, как в регионе будет как минимум 25% привитых.

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