Глава Башкирии поручил проверить на COVID пассажиров заграничных рейсов

Радий Хабиров (Фото: Егор Алеев / ТАСС)

В международном аэропорту Уфы проведут проверки на коронавирус для тех, кто прилетел из-за рубежа. Сделать это поручил глава Республики Башкортостан Радий Хабиров во время оперативного совещания в региональном правительстве. Трансляция велась на канале правительства региона в YouTube.

Хабиров указал, что многие страны сейчас ужесточают карантин и его беспокоит ситуация с растущим числом заболевших за рубежом.

«Учитывая то обстоятельство, что у нас международный аэропорт работает с вариантами вылета за рубеж, надо снова посмотреть: может, нам выборочно сделать проверки. Помните, когда мы понимали, что есть какая-то угроза, то пару рейсов посмотрели, и ничего не обнаружили? Может, и здесь нам посмотреть, нету ли там какой-то инфекции?» — сказал глава Башкирии.

Хабиров добавил, что его беспокоят высокие показатели заболеваемости в соседних с республикой регионах, а также тот факт, что смертность от COVID-19 по стране не отступает.