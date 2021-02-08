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В Башкирии на карантин отправили 14,5 тыс. доз вакцины «Спутник V»

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Партию вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»), доставленную в Башкирию, отправили на карантин из-за несоответствия штрихкодов. Об этом сообщает «РБК Башкортостан» со ссылкой на министра здравоохранения республики Максима Забелина.

Специалисты приостановили прием примерно 14,5 тыс. доз препарата. Об инциденте сообщили в Минздрав, Росздравнадзор и Центр эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи.

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Минувшей ночью в республику поступило еще 2160 доз вакцины. Она уже получила 39 тыс. доз. По данным властей, в очередь на вакцинацию записались более 5 тыс. жителей региона.

Массовая вакцинация всех россиян от коронавируса началась 18 января, до этого привиться могли только некоторые категории граждан. В конце января Минздрав сообщил, что среди регионов России лучше всего вакцинацию организовали в Красноярском и Пермском краях, Волгоградской, Кировской, Курганской, Оренбургской областях и Калининграде.

За последние сутки в Башкирии зарегистрировали 163 новых случая заражения коронавирусом. Всего за время пандемии коронавирусной инфекцией переболели 25 566 жителей региона. За день выздоровели 54 пациента, всего выписаны 19 368 человек.

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Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
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