В Башкирии на карантин отправили 14,5 тыс. доз вакцины «Спутник V»

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Партию вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»), доставленную в Башкирию, отправили на карантин из-за несоответствия штрихкодов. Об этом сообщает «РБК Башкортостан» со ссылкой на министра здравоохранения республики Максима Забелина.

Специалисты приостановили прием примерно 14,5 тыс. доз препарата. Об инциденте сообщили в Минздрав, Росздравнадзор и Центр эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи.

Минувшей ночью в республику поступило еще 2160 доз вакцины. Она уже получила 39 тыс. доз. По данным властей, в очередь на вакцинацию записались более 5 тыс. жителей региона.

Массовая вакцинация всех россиян от коронавируса началась 18 января, до этого привиться могли только некоторые категории граждан. В конце января Минздрав сообщил, что среди регионов России лучше всего вакцинацию организовали в Красноярском и Пермском краях, Волгоградской, Кировской, Курганской, Оренбургской областях и Калининграде.