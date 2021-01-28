В Башкирии после критики Голиковой перенесли введение «ковид-паспортов»

После критики со стороны вице-премьера Татьяны Голиковой идеи введения «ковид-паспортов» власти Башкирии не отказались от нее, но объявили о переносе этих планов на будущее

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Власти Башкирии перенесли на неопределенный срок введение «ковидных паспортов» для тех, кто уже получил прививку от COVID-19. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте главы республики.

«Запуск в Башкортостане проекта «антиковидных паспортов» для тех, кто привился от коронавируса, перенесли. Они начнут действовать, когда в республике вакцинируют не менее 25 процентов взрослого населения. На обладателей QR-кода не будут распространяться региональные антиковидные ограничения», — говорится в сообщении, которое посвящено смягчению карантинных мер в регионе.

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Ранее вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с президентом Владимиром Путиным заявила, что введение «ковид-паспортов» в регионах может нанести вред.

«Еще раз хочу обратить на это внимание, особенно глав регионов, на нецелесообразность или даже вредность введения каких-либо дополнительных документов, кроме тех, которые предусмотрены действующим законодательством, а именно сертификата», — сказала Голикова.