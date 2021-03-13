Президент Армении обсудил с Пашиняном досрочные выборы в парламент

Ранее Пашинян отправил в отставку первого заместителя начальника Генштаба Тирана Хачатряна, который назвал «несерьезными» слова премьера о том, что не все ракеты российских комплексов «Искандер» в Нагорном Карабахе сработали.

Слова Пашиняна и отставка Хачатряна спровоцировали политический кризис в стране. Генштаб потребовал немедленной отставки самого премьера.

После этого Пашинян потребовал отставки уже главы Генштаба Оника Гаспаряна. Однако президент Армении отказался ее утвердить и дважды отклонил проект указа, направленный премьером. В соответствии с Конституцией Армении после этого указ вступил в законную силу, и правительство объявило об отставке главы Генштаба. Саркисян обратился в Конституционный суд с просьбой проверить отдельные части закона на конституционность.

Гаспарян заявил, что благоприятное для Армении решение текущего кризиса можно обеспечить только через отставку премьера и внеочередные парламентские выборы. Он также назвал свою отставку неконституционной.

Высшее военное руководство армии Армении поддержало экс-главу Генштаба и объявило, что решение для текущей ситуации в стране одно — отставка Никола Пашиняна.