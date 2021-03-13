Президент Армении обсудил с Пашиняном досрочные выборы в парламент
Президент Армении Армен Саркисян обсудил с премьер-министром страны Николом Пашиняном возможность проведения досрочных парламентских выборов. Об этом сообщается на сайте правительства Армении.
Согласно сообщению, данная мера была предложена для решения внутриполитического кризиса и изменения сложившейся ситуации в стране.
Помимо этого Саркисян встретился с руководителем парламентской фракции правящего блока «Мой шаг» Лилит Макунц и главой парламентской фракции партии «Светлая Армения» Эдмоном Марукяном.
«[В ходе встреч была] подчеркнута важность диалога между политическими силами и достижения взаимного согласия в вопросе проведения внeочередных выборов», — сообщили в пресс-службе главы государства.