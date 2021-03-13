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Президент Армении обсудил с Пашиняном досрочные выборы в парламент

Армен Саркисян и Никол Пашинян
Армен Саркисян и Никол Пашинян (Фото: primeminister.am)

Президент Армении Армен Саркисян обсудил с премьер-министром страны Николом Пашиняном возможность проведения досрочных парламентских выборов. Об этом сообщается на сайте правительства Армении.

Согласно сообщению, данная мера была предложена для решения внутриполитического кризиса и изменения сложившейся ситуации в стране.

Помимо этого Саркисян встретился с руководителем парламентской фракции правящего блока «Мой шаг» Лилит Макунц и главой парламентской фракции партии «Светлая Армения» Эдмоном Марукяном.

«[В ходе встреч была] подчеркнута важность диалога между политическими силами и достижения взаимного согласия в вопросе проведения внeочередных выборов», — сообщили в пресс-службе главы государства.

Президент Армении второй раз отказал Пашиняну в назначении главы Генштаба
Политика
Армен Саркисян

Ранее Пашинян отправил в отставку первого заместителя начальника Генштаба Тирана Хачатряна, который назвал «несерьезными» слова премьера о том, что не все ракеты российских комплексов «Искандер» в Нагорном Карабахе сработали.

Слова Пашиняна и отставка Хачатряна спровоцировали политический кризис в стране. Генштаб потребовал немедленной отставки самого премьера.

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После этого Пашинян потребовал отставки уже главы Генштаба Оника Гаспаряна. Однако президент Армении отказался ее утвердить и дважды отклонил проект указа, направленный премьером. В соответствии с Конституцией Армении после этого указ вступил в законную силу, и правительство объявило об отставке главы Генштаба. Саркисян обратился в Конституционный суд с просьбой проверить отдельные части закона на конституционность.

Гаспарян заявил, что благоприятное для Армении решение текущего кризиса можно обеспечить только через отставку премьера и внеочередные парламентские выборы. Он также назвал свою отставку неконституционной.

Высшее военное руководство армии Армении поддержало экс-главу Генштаба и объявило, что решение для текущей ситуации в стране одно — отставка Никола Пашиняна.

Армения Никол Пашинян выборы парламент
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