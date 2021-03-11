Президент Армении второй раз отказал Пашиняну в назначении главы Генштаба

Ранее президент попросил Конституционный суд разобраться с законностью увольнения со своего поста предыдущего начальника Генерального штаба

Армен Саркисян (Фото: МИД РФ / ТАСС)

Президент Армении Армен Саркисян второй раз отказался подписать предложение премьера Никола Пашиняна о назначении главой Генерального штаба армии Артака Давтяна. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте главы государства. Саркисян вернул главе правительства представление со своими возражениями.

Правительство не принимает возражения президента Саркисяна на предложение о назначении нового главы Генерального штаба, сообщает «Армения News» со ссылкой на пресс-службу кабинета министров.

Ранее Саркисян обратился в Конституционный суд республики, после того как правительство объявило об увольнении предыдущего начальника Генштаба Оника Гаспаряна. «Обращение обусловлено существующими проблемами в правоприменительной практике данного закона, которые стали очевидными в результате инициативы премьер-министра освободить от должности начальника Генерального штаба Вооруженных сил Республики Армения Оника Гаспаряна и последовавшими конституционными правовыми процессами», — сообщили тогда в администрации президента.

Предыдущий отказ президента назначить Давтяна главой Генштаба Пашинян получил в этот же день, 11 марта, за несколько часов до подачи второго ходатайства. Пашинян направил ходатайство о назначении Давтяна 10 марта.