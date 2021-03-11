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Президент Армении второй раз отказал Пашиняну в назначении главы Генштаба

Ранее президент попросил Конституционный суд разобраться с законностью увольнения со своего поста предыдущего начальника Генерального штаба
Армен Саркисян
Армен Саркисян (Фото: МИД РФ / ТАСС)

Президент Армении Армен Саркисян второй раз отказался подписать предложение премьера Никола Пашиняна о назначении главой Генерального штаба армии Артака Давтяна. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте главы государства. Саркисян вернул главе правительства представление со своими возражениями.

Правительство не принимает возражения президента Саркисяна на предложение о назначении нового главы Генерального штаба, сообщает «Армения News» со ссылкой на пресс-службу кабинета министров.

Ранее Саркисян обратился в Конституционный суд республики, после того как правительство объявило об увольнении предыдущего начальника Генштаба Оника Гаспаряна. «Обращение обусловлено существующими проблемами в правоприменительной практике данного закона, которые стали очевидными в результате инициативы премьер-министра освободить от должности начальника Генерального штаба Вооруженных сил Республики Армения Оника Гаспаряна и последовавшими конституционными правовыми процессами», — сообщили тогда в администрации президента.

Президент Армении отказался назначить главой Генштаба кандидата Пашиняна
Политика
Армен Саркисян

Предыдущий отказ президента назначить Давтяна главой Генштаба Пашинян получил в этот же день, 11 марта, за несколько часов до подачи второго ходатайства. Пашинян направил ходатайство о назначении Давтяна 10 марта.

Тогда высшее военное руководство армии Армении поддержало требование Гаспаряна об отставке Пашиняна. «Руководство Вооруженных сил Республики Армения присоединяется к посланию генерал-полковника Оника Гаспаряна, подтверждает данные до сих пор оценки текущей ситуации в республике. Решение текущей ситуации — одно, об этом говорится в сообщении [Гаспаряна]», — говорилось в заявлении.

В своем заявлении Гаспарян сказал, что благоприятное для государства решение текущего кризиса можно обеспечить только через отставку премьера и внеочередных парламентских выборов. Он назвал свою отставку неконституционной и заявил, что обратился в Административный суд для «реализации силы исключительно на основе права». Военные также заявили, что принимают заявление Гаспаряна как инструкцию к действию.

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В Ереване регулярно проходят акции протеста с требованием отставки Пашиняна, которые начались после подписания заявления президентов России и Азербайджана и главы правительства Армении о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.

Военное руководство Армении поддержало требование об отставке Пашиняна
Политика
Никол Пашинян

Автор
Владислав Гордеев
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