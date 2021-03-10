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Песков заявил об отсутствии данных о новом плане Киева по Донбассу

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости
Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Кремль не получал от Украины нового плана урегулирования конфликта в Донбассе, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Я не имею никакой информации о существовании такого плана», — сказал Песков.

О доработке плана мирного урегулирования конфликта в Донбассе 10 марта заявил глава офиса украинского президента Андрей Ермак. По его словам, план предложили Германия и Франция, а дорабатывали на Украине. Ермак добавил, что ожидает одобрения с российской стороны, а также добавил, что отказ украинские власти будут рассматривать как нежелание мира со стороны России.

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Фото:Сергей Аверин / РИА Новости

О необходимости доработки минских соглашений украинская сторона заявляла с лета прошлого года. Тогда президент Украины Владимир Зеленский сказал, что нужно расшифровать каждый пункт договоренностей: так руководство страны сможет определить, будет ли оно в состоянии выполнить условия соглашений. Песков, в свою очередь, называл формулировки договоренностей «простыми и исчерпывающими», а Украину обвинил в желании поставить под вопрос минский комплекс мер.

В феврале этого года спецпредставитель председателя ОБСЕ на Украине Хайди Грау заявила, что обсуждение путей урегулирования украинского кризиса зашло в тупик. Ермак, в свою очередь, повторил идею, что минские соглашения в текущей редакции выполнить практически невозможно.

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