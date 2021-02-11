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Политика ,  
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В ОБСЕ заявили о зашедших в тупик переговорах по Донбассу

Фото: Валентин Спринчак / ТАСС
Фото: Валентин Спринчак / ТАСС

Обсуждение вопросов урегулирования украинского кризиса зашло в тупик. Об этом заявила специальный представитель действующего председателя ОБСЕ на Украине и в Контактной группе Хайди Грау в ходе дискуссии в Совете Безопасности ООН, его трансляция ведется на YouTube.

«Мы приветствуем активную работу политических советников стран нормандского формата (Россия, Германия, Украина и Франция. — РБК) по выходу из этого тупика», — сказала Грау.

Песков заявил о серьезных разногласиях Москвы и Вашингтона по Донбассу
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Фото:Валентин Спринчак / ТАСС

В середине января этого года заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак, представлявший Москву на переговорах советников лидеров «нормандской четверки» в Берлине, заявил, что по их итогам «похвастаться нечем». По его словам, стороны обсудили все принципиальные вопросы в реализации минских соглашений и итогов парижского саммита 2019 года, однако каких-либо решений практически ни по одному пункту найти не удалось.

Последняя встреча на высшем уровне в нормандском формате состоялась 9 декабря 2019 года в Париже. Тогда лидеры России, Германии, Украины и Франции выступили за установление полноценного перемирия на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса, внесение в законодательство Украины поправок в соответствии с «формулой Штайнмайера», а также закрепление особого статуса Донбасса в конституции страны. До сих большинство пунктов не реализовано.

В декабре 2020 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял о простое договоренностей «нормандской четверки», причина которого заключается в том, что Киев не выполняет свои обязательства. В связи с этим российский лидер и канцлер Германии Ангела Меркель приняли решение активизировать работу помощников глав государств «нормандской четверки», говорил Песков.

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