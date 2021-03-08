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В Киеве предложили возить туристов из Донбасса по «интересным маршрутам»

Власти Украины задумались над созданием проекта Donbass travel. В его рамках жителей самопровозглашенных республик пригласят посетить «интересные маршруты» на подконтрольной Киеву территории Донбасса
Фото: Сергей Аверин / РИА Новости
Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Власти Украины решили создать туристические маршруты для жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщила в эфире телеканала «Дом» глава Государственного агентства развития туризма на Украине Марьяна Олеськив.

Проект получил название Donbass travel. В его рамках власти Украины планируют разработать «интересные маршруты» и приглашать жителей самопровозглашенных республик на территории Донецкой и Луганской областей, подконтрольные Киеву.

«Хотим через туризм общаться с людьми, которые оказались «по другую сторону», интегрировать их. В рамках Donbass travel будут интересные маршруты для того, чтобы люди недалеко уезжали от своего дома», — сказала Олеськив.

По ее словам, в будущем для жителей ДНР и ЛНР разработают туристические маршруты и на западе Украины. «Будем приглашать и на запад, там тоже все ждут наших украинцев», — добавила Олеськив.

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В ноябре 2019 года в Telegram-канале «Ze! Insider» появился «проект государственной стратегии реинтеграции Донбасса», якобы подписанный секретарем СНБО Алексеем Даниловым. В нем предлагается после возвращения ДНР и ЛНР в состав Украины обеспечить выезд из страны всех людей, у которых нет «украинской позиции», организовать преследование тех, кто сотрудничал с властями самопровозглашенных республик, а также заселить эти территории теми, кто настроен проукраински.

Данилов, комментируя публикацию документа, заявил, что это «не просто обычный фейк», а попытка психологической операции с целью ослабить позиции Киева на переговорах. По его мнению, авторы документа пытались воздействовать на общественное сознание на «оккупированных территориях», запугать жителей городов и деревень, не подконтрольных Киеву, и создать максимальные препятствия для интеграции регионов Донбасса. «Нашим ответом на подобные провокации станет создание настоящей государственной стратегии по реинтеграции», — заявил тогда Данилов.

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