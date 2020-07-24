Песков назвал формулировки минских соглашений простыми и исчерпывающими

Дмитрий Песков (Фото: Евгения Новоженина / Reuters)

Пункты минских соглашений не нуждаются в расшифровке, формулировки в них простые и исчерпывающие. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает корреспондент РБК.

«Трудно сказать, что там можно расшифровывать, потому что написано все достаточно просто. И документ содержит исчерпывающие формулировки», — сказал пресс-секретарь.

По мнению Пескова, своими действиями Украина пытается «подвергнуть множественным вопросам» минский комплекс мер, который является краеугольным камнем в процессе урегулирования ситуации на Украине.

Ранее, 23 июля, президент Украины Владимир Зеленский предложил расшифровать каждый пункт минских соглашений, чтобы было ясно, какие из них можно выполнить. Глава государства также заявил, что Украина выполняет свою часть минских договоренностей и «весь мир это видит». Однако и «другая сторона» также должна продемонстрировать готовность их выполнять, отметил украинский президент.