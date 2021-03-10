В офисе президента Украины заявили о доработке плана по Донбассу

Киев доработал план мирного урегулирования конфликта в Донбассе и ждет, когда Россия его одобрит, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак, сообщает «Укринформ».

«Сегодня на столе лежит конкретный план мирного урегулирования, предложенный Германией и Францией, доработанный Украиной, который, как мы считаем, отвечает духу «Минска» [минских соглашений]», — сказал Ермак во время онлайн-дискуссии на тему «Конфликт на Востоке Украины: перспективы на 2021 год».

Он пояснил, что речь идет об «очень мощном шаге», предложенном двумя европейскими странами. По его словам, если Россия не одобрит этот план, это будет означать, что она не хочет мира в регионе.

Глава офиса украинского лидера назвал режим прекращения огня крупнейшим достижением минского процесса, а его сохранение важным условием для продолжения переговоров по Донбассу. В то же время он указал на рост числа провокаций в регионе в последние месяцы.