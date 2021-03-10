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В офисе президента Украины заявили о доработке плана по Донбассу

Киев доработал план мирного урегулирования конфликта в Донбассе и ждет, когда Россия его одобрит, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак, сообщает «Укринформ».

«Сегодня на столе лежит конкретный план мирного урегулирования, предложенный Германией и Францией, доработанный Украиной, который, как мы считаем, отвечает духу «Минска» [минских соглашений]», — сказал Ермак во время онлайн-дискуссии на тему «Конфликт на Востоке Украины: перспективы на 2021 год».

Он пояснил, что речь идет об «очень мощном шаге», предложенном двумя европейскими странами. По его словам, если Россия не одобрит этот план, это будет означать, что она не хочет мира в регионе.

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Фото:Сергей Аверин / РИА Новости

Глава офиса украинского лидера назвал режим прекращения огня крупнейшим достижением минского процесса, а его сохранение важным условием для продолжения переговоров по Донбассу. В то же время он указал на рост числа провокаций в регионе в последние месяцы.

В середине февраля Ермак заявлял, что считает минские соглашения в нынешней редакции почти невыполнимыми. «Если говорить честно, то в той редакции, в которой они сегодня существуют, мне иногда кажется, что они и подписывались с целью и с пониманием, что выполнить их невозможно», — говорил он. При этом, отмечал Ермак, Киев прилагает все усилия для их выполнения.

В июле президент Владимир Зеленский предлагал расшифровать каждый пункт минских соглашений, чтобы понять, способен Киев выполнить их или нет. При этом он утверждал, что Украина выполняет свои обязательства в рамках минских договоренностей.

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Россия, в свою очередь, призывала Киев перестать саботировать реализацию минских соглашений, которые являются «безальтернативной основой внутриукраинского урегулирования».

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