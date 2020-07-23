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Политика ,  
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Зеленский потребовал расшифровки каждого пункта минских соглашений

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения Станицы Луганской вместе с президентом Швейцарии Симонеттой Соммаругой предложил расшифровать каждый пункт минских соглашений для того, чтобы можно было понять, какие из них можно выполнить. Слова Зеленского приводятся на сайте украинского лидера.

«Мы хотим расшифровки каждого пункта «Минска». Тогда мы будем видеть — мы в состоянии выполнить это или не в состоянии, как мы это будем делать, кто будет ответственным», — сказал Зеленский.

По его словам, Украина выполняет свою часть минских договоренностей, и «весь мир это видит». «Другая сторона» также должна продемонстрировать готовность их выполнять, отметил украинский президент.

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Владимир Зеленский

Говоря о достигнутых договоренностях об устойчивом прекращении огня на линии разграничения на Донбассе, Зеленский сказал, что их отдельно можно будет нарабатывать трехсторонней контактной группой в рамках минского формата.

«Это обобщенное заявление, подробно по этому заявлению мы должны просто идти в Минском формате — такой является договоренность. В минском формате все должно быть подробно выписано: каждый человек, кто отвечает, когда, как передается эта информация. То есть это будет отдельная история, она очень долгая», — пояснил украинский лидер.

Президент Швейцарии прибыла с Зеленским в Донбасс с рабочей поездкой. Они встретились с представителями международных гуманитарных организаций, посетили несколько предприятий и передали гуманитарную помощь

В декабре прошлого года Зеленский предложил изменить некоторые положения минских соглашений, объяснив это тем, что с момента подписания документа прошло четыре года.

«Это будет очень сложно сделать, но мы сможем изменить и должны это сделать», — говорил тогда президент Украины. Он утверждал, что изменения могут коснуться вопроса передачи границы под контроль Киеву.

Зеленский отмечал, что, находясь на месте предыдущего президента Украины Петра Порошенко, он никогда бы не подписал «такое соглашение». При этом Зеленский говорил, что он знает, в каких условиях подписывался окончательный вариант минских соглашений.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Зеленского, говорил, что вопрос об изменении минских соглашений нужно задавать не Кремлю, а сторонам конфликта в Донбассе.

Минские соглашения были достигнуты в 2015 году, они предполагают, среди прочего, освобождение всех заложников и обмен между Украиной, ДНР и ЛНР, восстановление контроля Киева над границей.

Теги: Украина, Владимир Зеленский, Минские соглашения
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