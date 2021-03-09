Валентина Терешкова сделала прививку от COVID-19

Валентина Терешкова (Фото: duma.gov.ru)

Депутат Госдумы от «Единой России», первая женщина-космонавт Валентина Терешкова привилась от коронавируса. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания. Трансляцию вел канал «Россия 24»

«Когда я упомянул Валентину Владимировну и сказал, что у нее антитела появились — это следствие сделанной прививки. Валентина Владимировна сделала прививку», — сказал Володин.

По его словам, кроме 84-летней Терешковой прививку сделал также 85-летний депутат-единоросс Владимир Ресин. Володин добавил, что вакцинировались от COVID-19 все лидеры фракций. По его словам, 35% депутатов уже переболели коронавирусом, и 22% — сделали прививки.

Массовая вакцинация от коронавируса в России началась18 января. Всего в стране зарегистрированы три препарата от COVID-19: «Спутник V» от Центра им. Гамалеи, пептидная вакцина «ЭпиВакКорона» от «Вектора» и «КовиВак» от Центра им. Чумакова. Сам Володин привился от COVID-19 в январе.