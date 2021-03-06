Эксперты оценили необходимость повторной прививки из-за низких антител

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Перед повторной вакцинацией необходима квалифицированная консультация врача, также могут потребоваться некоторые анализы, заявил РБК инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев.

«Зачастую бывает и так, что реакции нет, а на самом деле есть иммунитет. Когда человек сталкивается с вирусом, начинается выработка, и получается как бустерная доза (вторая доза препарата, которая должна повторно подвергнуть организм воздействию антигенов, чтобы инициировать вторую часть иммунного ответа. — РБК). И такое бывает, поэтому необходимо в каждом отдельном случае разбираться», — сказал Малышев.

Антитела к коронавирусу существуют не более шести месяцев, а затем исчезают. Поэтому делается повторная иммунизация, которая заставляет организм сформировать более устойчивый иммунитет к вирусу. Об этом сообщила РБК директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович.

«Основная задача иммунизации — это создание Т-клеточного иммунитета, который, по сути, является памятью иммунной системы и действительно на долгие годы сохраняет способность бороться с возбудителем. Поэтому и делается повторная иммунизация, которая заставляет организм напрячься и сформировать клеточный иммунитет», — сказала Попович.

По ее словам, легкие варианты вакцинации без повторной иммунизации в лучшем случае формируют антитела, а не клеточный иммунитет.