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Пандемия коронавируса ,  
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Эксперты оценили необходимость повторной прививки из-за низких антител

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Перед повторной вакцинацией необходима квалифицированная консультация врача, также могут потребоваться некоторые анализы, заявил РБК инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев.

«Зачастую бывает и так, что реакции нет, а на самом деле есть иммунитет. Когда человек сталкивается с вирусом, начинается выработка, и получается как бустерная доза (вторая доза препарата, которая должна повторно подвергнуть организм воздействию антигенов, чтобы инициировать вторую часть иммунного ответа. — РБК). И такое бывает, поэтому необходимо в каждом отдельном случае разбираться», — сказал Малышев.

Антитела к коронавирусу существуют не более шести месяцев, а затем исчезают. Поэтому делается повторная иммунизация, которая заставляет организм сформировать более устойчивый иммунитет к вирусу. Об этом сообщила РБК директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович.

«Основная задача иммунизации — это создание Т-клеточного иммунитета, который, по сути, является памятью иммунной системы и действительно на долгие годы сохраняет способность бороться с возбудителем. Поэтому и делается повторная иммунизация, которая заставляет организм напрячься и сформировать клеточный иммунитет», — сказала Попович.

По ее словам, легкие варианты вакцинации без повторной иммунизации в лучшем случае формируют антитела, а не клеточный иммунитет.

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«Судя по тем данным, которые у нас есть, российские вакцины имеют минимальный риск возникновения побочных реакций что при первой иммунизации, что при повторной», — добавила эксперт.

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Ранее исполняющий обязанности директора ФГБУ «НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева» Минздрава России Дмитрий Лиознов сообщил, что тем, у кого после вакцинации от коронавируса не выработалось достаточно антител, нужно прививаться повторно.

«Считается, что в течение года-двух мы сможем привить все группы риска, также тех, кто перенес заболевание или был вакцинирован, но у них недостаточный иммунный ответ на вакцинацию. Соответственно, их тоже нужно или повторно вакцинировать, или вакцинировать после заболевания», — рассказал Лиознов на Конгрессе педиатров России (цитата по «РИА Новости»).

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Фото:Артур Новосильцев / ТАСС

Ранее РБК выяснил, какие регионы входят в список отстающих по темпам вакцинации, а какие лидируют. Дагестан оказался единственным российским регионом, где первой дозой привито меньше 1% населения (0,46%). Менее 2% вакцинированы в Северной Осетии (1,79%), Чечне (1,69%), Карачаево-Черкесии (1,59%), Кабардино-Балкарии (1,18%).

Список регионов, где жителям была введена хотя бы одна доза вакцины, возглавляет Магаданская область (9,03%). За ней следуют Сахалинская область (6,02%) и Чукотский автономный округ (5,97%). Москва по этому показателю занимает четвертое место (5,52%).

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в девяти регионах России вакцинация и вовсе не начиналась. О каких субъектах идет речь, он не уточнил.

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