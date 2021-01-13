Володин сообщил о попавшем в реанимацию с коронавирусом депутате Госдумы

Вячеслав Володин (справа) (Фото: duma.gov.ru)

Один из депутатов Государственной думы России находится в тяжелом состоянии в реанимации с коронавирусной инфекцией. Об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин на открытии нового здания парламентской библиотеки, передает ТАСС.

«Сегодня один наш коллега в очень тяжелом состоянии находится в реанимации», — сообщил он, не назвав его имени.

По словам Володина, всего коронавирусом переболели более трети депутатов. Ранее от COVID-19 скончались двое парламентариев от фракции КПРФ — Валентин Шурчанов и Ваха Агаев.

В декабре председатель Госдумы сообщал, что за время пандемии переболели коронавирусом или находятся в больнице более 30% депутатов — 157 человек. Общее число депутатов в действующем составе составляет 445.