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Володин сообщил о попавшем в реанимацию с коронавирусом депутате Госдумы

Вячеслав Володин (справа)
Вячеслав Володин (справа) (Фото: duma.gov.ru)

Один из депутатов Государственной думы России находится в тяжелом состоянии в реанимации с коронавирусной инфекцией. Об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин на открытии нового здания парламентской библиотеки, передает ТАСС.

«Сегодня один наш коллега в очень тяжелом состоянии находится в реанимации», — сообщил он, не назвав его имени.

По словам Володина, всего коронавирусом переболели более трети депутатов. Ранее от COVID-19 скончались двое парламентариев от фракции КПРФ — Валентин Шурчанов и Ваха Агаев.

Володин сообщил о пяти повторно заболевших COVID-19 депутатах
Общество
Вячеслав Володин

В декабре председатель Госдумы сообщал, что за время пандемии переболели коронавирусом или находятся в больнице более 30% депутатов — 157 человек. Общее число депутатов в действующем составе составляет 445.

Володин передал, что пять депутатов заболели коронавирусной инфекцией повторно, в том числе 81-летний Артур Чилингаров.

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Источник: JHU,
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оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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