Володин поделился ощущениями после прививки от COVID-19

Вячеслав Володин (Фото: duma.gov.ru)

Спикер Госдумы России Вячеслав Володин сообщил, что сделал прививку от коронавируса. Его слова передает телеканал «Россия 24».

Володин отметил, что период после вакцинации для него прошел легко. «У меня не было никаких сопутствующих ощущений, которые бы, допустим, как-то меня разочаровали», — сказал он.

Председатель Госдумы добавил, что прививку сделали и многие депутаты нижней палаты, а более трети из них переболели инфекцией.

Накануне Володин сообщил, что один из депутатов находится в реанимации в тяжелом состоянии с коронавирусной инфекцией. Однако его фамилию не назвал.