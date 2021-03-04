Вакцину «Спутник V» зарегистрировали в Ираке и Лаосе

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Министерство здравоохранения Ирака зарегистрировало российскую вакцину против коронавируса «Спутник V», сообщили РБК в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

Также российский препарат зарегистрировал Минздрав Лаоса. В РФПИ уточнили, что и в Ираке, и в Лаосе регистрация вакцины прошла в рамках ускоренной процедуры.

Таким образом, применение «Спутника V» одобрено уже в 45 странах, общая численность населения которых превысила 1,2 млрд человек, отметили в РФПИ.

Вакцина «Спутник V» была зарегистрирована в России 11 августа 2020 года. Препарат разработали в НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России, он прошел три этапа клинических испытаний. Первой зарубежной страной, которая приняла участие в испытаниях этой вакцины, стала Белоруссия.