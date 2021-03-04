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Мэр аргентинского города привился от COVID-19 с портретом Путина в руках

Хуан Карлос Гаспарини
Хуан Карлос Гаспарини (Фото: Municipio de Roque Pérez / Facebook)

Мэр аргентинского города Роке Перес в провинции Буэнос-Айрес Хуан Карлос Гаспарини сделал прививку от коронавируса российской вакциной «Спутник V» и разместил в соцсетях свою фотографию с портретом президента России Владимира Путина в руках. Об этом сообщает La Nacion.

«Я принес фотографию (Владимира Путина. — РБК.), потому что горжусь им, все говорили, что он собирался нас отравить, а он спасает нам жизни», — отметил мэр.

Он также поблагодарил президента Аргентины Альберто Фернандеса, вице-президента Кристину Киршнер и губернатора провинции Акселя Кисиллофа.

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Фото:Zoltan Mathe / EPA / ТАСС

Власти Аргентины одобрили использование российского препарата от коронавирусной инфекции в декабре прошлого года. Таким образом, Аргентина стала второй страной после Белоруссии, официально разрешившей использование «Спутника V». В январе российскую вакцину в этой стране разрешили использовать также для людей старше 60 лет.

Первый самолет с 300 тыс. доз «Спутника V» прибыл в Аргентину в конце декабря. В середине января Россия доставила туда вторую партию вакцины. Прививку российским препаратом уже сделали президент и вице-президент страны.

Вакцина «Спутник V» одобрена в 45 странах, в том числе в Белоруссии, Ираке, ОАЭ, Венгрии, Словакии, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле.

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