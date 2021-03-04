Мэр аргентинского города привился от COVID-19 с портретом Путина в руках

Хуан Карлос Гаспарини (Фото: Municipio de Roque Pérez / Facebook)

Мэр аргентинского города Роке Перес в провинции Буэнос-Айрес Хуан Карлос Гаспарини сделал прививку от коронавируса российской вакциной «Спутник V» и разместил в соцсетях свою фотографию с портретом президента России Владимира Путина в руках. Об этом сообщает La Nacion.

«Я принес фотографию (Владимира Путина. — РБК.), потому что горжусь им, все говорили, что он собирался нас отравить, а он спасает нам жизни», — отметил мэр.

Он также поблагодарил президента Аргентины Альберто Фернандеса, вице-президента Кристину Киршнер и губернатора провинции Акселя Кисиллофа.

Власти Аргентины одобрили использование российского препарата от коронавирусной инфекции в декабре прошлого года. Таким образом, Аргентина стала второй страной после Белоруссии, официально разрешившей использование «Спутника V». В январе российскую вакцину в этой стране разрешили использовать также для людей старше 60 лет.