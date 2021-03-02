Лавров в ответ на вопрос о санкциях США напомнил о принципе взаимности

Сергей Лавров (Фото: МИД РФ)

Россия отреагирует в случае введения США санкций из-за дела оппозиционера Алексея Навального, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции с главой МИД Узбекистана Абдулазизом Камиловым.

«Реагировать будем однозначно, никто не отменял одно из правил дипломатии — взаимность», — сказал он.

Министр добавил, что Россия многократно выражала свою позицию по поводу «нелегитимных односторонних санкций», которые Вашингтон почти всегда применяет без повода.

«Когда нечего предъявить для того, чтобы хоть как-то обосновать свои утверждения об отравлении Навального, когда все те, кто его лечил, тщательно скрывают факты, которые помогли бы понять, что же все-таки с ним произошло, и когда параллельно вместо того, чтобы честно сотрудничать, а не темнить, начинают наказывать нас», — указал он.