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Дело Навального ,  
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Лавров в ответ на вопрос о санкциях США напомнил о принципе взаимности

Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: МИД РФ)

Россия отреагирует в случае введения США санкций из-за дела оппозиционера Алексея Навального, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции с главой МИД Узбекистана Абдулазизом Камиловым.

«Реагировать будем однозначно, никто не отменял одно из правил дипломатии — взаимность», — сказал он.

Министр добавил, что Россия многократно выражала свою позицию по поводу «нелегитимных односторонних санкций», которые Вашингтон почти всегда применяет без повода.

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«Когда нечего предъявить для того, чтобы хоть как-то обосновать свои утверждения об отравлении Навального, когда все те, кто его лечил, тщательно скрывают факты, которые помогли бы понять, что же все-таки с ним произошло, и когда параллельно вместо того, чтобы честно сотрудничать, а не темнить, начинают наказывать нас», — указал он.

В начале февраля группа сенаторов внесла в американский конгресс законопроект об антироссийских санкциях из-за ситуации с Навальным. Законопроект предполагает введение санкций против российских чиновников, которые причастны к нарушению международного права, «в том числе к отравлению и тюремному заключению оппозиционного лидера».

Накануне источники ТАСС и «РИА Новости» сообщили, что постпреды стран ЕС согласовали введение санкций против россиян, причастных к аресту Навального.

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Как передавал CNN со ссылкой на представителей администрации США, их могут ввести уже на этой неделе, это произойдет по согласованию с Евросоюзом. По информации Reuters, не исключено, что ограничения против России введут 2 марта.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предложил странам, использующим санкции, задуматься над результативностью этой политики. По его мнению, она не достигает целей, а лишь ухудшает межгосударственные отношения.

Навальный почувствовал себя плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске. Оппозиционер впал в кому, его доставили в местную больницу. Омские врачи в качестве основного диагноза называли нарушение обмена веществ. Через два дня Навального доставили на лечение в Берлин, в клинику «Шарите». Позже военные специалисты в Германии, а также эксперты лабораторий из Франции и Швеции заявили, что оппозиционер был отравлен ядом из группы «Новичок». Российские власти причастность к отравлению Навального неоднократно опровергали.

По возвращению из Германии Навальный был задержан, ФСИН попросила изменить ему условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. Служба настаивала, что Навальный систематически нарушал условия испытательного срока, не отмечаясь в уголовно-исполнительной инспекции после выписки из больницы в Германии. Суд согласился с инспекцией. Оппозиционер проведет в колонии два года шесть месяцев и две недели.

МИД Сергей Лавров санкции США Алексей Навальный
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