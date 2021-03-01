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CNN узнал о сроках санкций США против России из-за дела Навального

По словам источника телеканала, санкции готовятся ввести уже на этой неделе, ограничения согласуют с ЕС, который также должен объявить о санкциях
Алексей Навальный
Алексей Навальный (Фото: пресс-служба Мосгорсуда)

Администрация президента США Джо Байдена на этой неделе готовится ввести санкции против России в связи с отравлением и заключением оппозиционера Алексея Навального, сообщает CNN со ссылкой на двух неназванных представителей администрации.

По данным телеканала, введение санкций произойдет по согласованию с Европейским союзом. Однако источники не уточнили, кто попадет в санкционный список и какие ограничения будут введены.

Как отмечает CNN, CША, в отличие от ЕС, не вводили санкций в связи с отравлением Навального. По словам источника, одним из обсуждаемых вариантов является указ Байдена, который затронет не только ситуацию с Навальным, но и хакерскую атаку на правительственные учреждения, а также сообщения о вознаграждениях за убийство американских военных в Афганистане. Россия отрицает причастность ко всему вышеперечисленному.

Возможные санкции Запада после ареста Навального. Что важно знать
Экономика
Фото:Максим Шеметов / Reuters

В начале февраля группа американских сенаторов внесла в конгресс законопроект, предусматривающий санкции против лиц, причастных к отравлению и тюремному заключению оппозиционера. Среди возможных ограничений в документе указаны заморозка активов и отказ в выдаче виз. Имена и должности лиц, которые могут попасть под ограничения, в нем не названы. Документ также предлагает администрации США определить, нарушили ли российские власти международные соглашения о запрете использования химического и биологического оружия.

Постпреды ЕС согласовали санкции против России из-за дела Навального
Политика
Алексей Навальный

Также о готовящихся санкциях против России из-за дела Навального сообщали в Европейском союзе. По данным источников «РИА Новости» и ТАСС, 1 марта
постоянные представители стран ЕС уже согласовали введение персональных санкций против россиян, причастных к аресту оппозиционера.

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Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможные санкции против России со стороны США и ЕС, заявил, что в Брюсселе и Вашингтоне разговор об ограничениях ведется «с маниакальной настойчивостью». «Это то, что мы не приветствовали бы, это то, что нам не понравилось бы», — говорил Песков. Он также добавил, что в Москве рассчитывают на то, что «все-таки политическая воля на продолжение диалога возобладает и самые сложные вопросы будут решаться исключительно в рамках диалога». Также в Кремле неоднократно отрицали версию отравления оппозиционера.

Задержания в Москве после решения суда по делу Навального. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Навального задержали 17 января после возвращения в Россию из Германии, где он с августа проходил лечение после предполагаемого отравления. ФСИН потребовала заменить ему условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. В ведомстве обвинили Навального в систематическом нарушении условий освобождения от реального наказания, а также неявки на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию, в том числе после лечения в Германии.

В феврале суд удовлетворил ходатайство ФСИН, заменив Навальному условный срок на реальный. Таким образом, с учетом времени, проведенного под домашним арестом и апелляции, в колонии Навальный проведет 2,5 года. Сам Навальный связывает решение суда со своей политической деятельностью.

Автор
Роман Котерев
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