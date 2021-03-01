CNN узнал о сроках санкций США против России из-за дела Навального

По словам источника телеканала, санкции готовятся ввести уже на этой неделе, ограничения согласуют с ЕС, который также должен объявить о санкциях

Алексей Навальный (Фото: пресс-служба Мосгорсуда)

Администрация президента США Джо Байдена на этой неделе готовится ввести санкции против России в связи с отравлением и заключением оппозиционера Алексея Навального, сообщает CNN со ссылкой на двух неназванных представителей администрации.

По данным телеканала, введение санкций произойдет по согласованию с Европейским союзом. Однако источники не уточнили, кто попадет в санкционный список и какие ограничения будут введены.

Как отмечает CNN, CША, в отличие от ЕС, не вводили санкций в связи с отравлением Навального. По словам источника, одним из обсуждаемых вариантов является указ Байдена, который затронет не только ситуацию с Навальным, но и хакерскую атаку на правительственные учреждения, а также сообщения о вознаграждениях за убийство американских военных в Афганистане. Россия отрицает причастность ко всему вышеперечисленному.

В начале февраля группа американских сенаторов внесла в конгресс законопроект, предусматривающий санкции против лиц, причастных к отравлению и тюремному заключению оппозиционера. Среди возможных ограничений в документе указаны заморозка активов и отказ в выдаче виз. Имена и должности лиц, которые могут попасть под ограничения, в нем не названы. Документ также предлагает администрации США определить, нарушили ли российские власти международные соглашения о запрете использования химического и биологического оружия.