Reuters узнал дату введения санкций США против России по делу Навального

По данным агентства, Вашингтон введет санкции против России 2 марта, в том числе в рамках закона о контроле над химическим и биологическим оружием

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

США могут ввести санкции портив России из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным 2 марта. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника.

По данным источников, Вашингтон введет санкции в рамках закона о контроле над химическим и биологическим оружием от 1991 года, а также в соответствии с двумя исполнительными указами. Один из них был подписан после присоединения Крыма к России в 2014 году и предусматривает возможность введения санкций в отношении российских официальных лиц. Второй касается борьбы с распространением оружия массового уничтожения.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на двух неназванных представителей администрации президента США Джо Байдена сообщил, что Вашингтон на этой неделе готовится ввести санкции против России в связи и с ситуацией с Навальным. По информации телеканала, введение санкций произойдет по согласованию с Европейским союзом.

В начале февраля группа американских сенаторов внесла в конгресс законопроект, предусматривающий санкции против лиц, причастных к отравлению и тюремному заключению Навального. Среди возможных ограничений в документе указаны заморозка активов и отказ в выдаче виз. Имена и должности тех, кто может попасть под ограничения, не называются.