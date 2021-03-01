В Кремле ответили на просьбу Чехии о поставках вакцины

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Россия чутко относится к просьбам о зарубежных поставках вакцины, однако производственные мощности не позволяют удовлетворить все заявки. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя просьбу Праги о поставках вакцины от коронавируса, передает ТАСС.

«Вы знаете, что российская сторона весьма чутко реагирует на подобные обращения, российская сторона занимает ответственную позицию в плане того, чтобы как можно больше вакцин было доставлено в разные страны мира, которые испытывают проблемы с вакциной», — сказал Песков.

О просьбе президента Чехии Милоша Земана стало известно 28 февраля. В интервью телеканалу CNN Prima он рассказал, что направил письмо российскому президенту Владимиру Путину, в котором попросил начать поставки в страну вакцины против коронавируса «Спутник V».

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