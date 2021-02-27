В Литве мужчина умер через несколько минут после прививки от коронавируса

В Литве зафиксировали случай смерти после прививки от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил на пресс-конференции глава Литовской службы контроля лекарств (ЛСКЛ) Гитис Андрюленис, передает Delfi.

По данным ЛСКЛ, 77-летнему мужчине сделали первую прививку против коронавируса препаратом AstraZeneca. Он умер спустя несколько минут после вакцинации. Сообщается, что у мужчины было сопутствующее сердечно-сосудистое заболевание. В ЛСКЛ отметили, что вакцинация не является причиной его смерти.

«Но, поскольку эта смерть произошла сразу после вакцинации, в течение нескольких минут, мы чувствуем необходимость сообщить об этом», — сказал Андрюленис.

Ранее о летальных исходах после вакцинации от COVID-19 сообщали и в других странах, в частности в Швейцарии, США, Норвегии, Германии и Греции.