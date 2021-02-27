В Швейцарии сообщили о cмерти 16 человек после прививки от коронавируса

Швейцарский фармакологический институт (Swissmedic, национальный регулятор в сфере оборота лекарств) после начала вакцинации от коронавирусной инфекции получил 16 сообщений о смертях после прививок. Об этом регулятор сообщает на своем официальном сайте.

«Несмотря на совпадение по времени, ничто конкретно не указывает, что эти смерти были вызваны вакцинацией», — говорится при этом в сообщении.

Уточняется, что возраст умерших составлял в среднем 86 лет, и у большинства из них ранее были диагностированы серьезные заболевания.

По состоянию на 24 февраля агентство Swissmedic проанализировало 364 сообщения о побочных явлениях после вакцинации от коронавируса. Из них 199 касались препарата, разработанного Pfizer и BioNTech, а 154 — вакцины компании Moderna.