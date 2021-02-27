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Пандемия коронавируса ,  
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В Швейцарии сообщили о cмерти 16 человек после прививки от коронавируса

Швейцарский фармакологический институт (Swissmedic, национальный регулятор в сфере оборота лекарств) после начала вакцинации от коронавирусной инфекции получил 16 сообщений о смертях после прививок. Об этом регулятор сообщает на своем официальном сайте.

«Несмотря на совпадение по времени, ничто конкретно не указывает, что эти смерти были вызваны вакцинацией», — говорится при этом в сообщении.

Уточняется, что возраст умерших составлял в среднем 86 лет, и у большинства из них ранее были диагностированы серьезные заболевания.

Эксперты регулятора США рекомендовали одобрить вакцину Johnson & Johnson
Общество
Фото:Dado Ruvic / Reuters

По состоянию на 24 февраля агентство Swissmedic проанализировало 364 сообщения о побочных явлениях после вакцинации от коронавируса. Из них 199 касались препарата, разработанного Pfizer и BioNTech, а 154 — вакцины компании Moderna.

В 95 случаях после вакцинации у получивших препарат наблюдались «серьезные» с медицинской точки зрения последствия, некоторых вакцинированных госпитализировали, сообщает Swissmedic. Речь идет о головной боли, заболевании COVID-19 и аллергических реакцииях, включая анафилактический шок.

Около 74% жалоб были классифицированы как несерьезные. В этих отчетах сообщалось о покраснении, отеке и зуде в месте инъекции, головной боли, температуре и ознобе.

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В то же время Swissmedic сообщает, что польза от вакцины против COVID-19 превышает возможные риски.

Ранее в других странах также сообщали о смертях после вакцинации против коронавируса. В частности, о летальных исходах после прививки отчитались Норвегия, Германия, США и Греция.

В разговоре с РБК инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев объяснил, что летальные исходы после прививок могут быть связаны с тем, что вакцинацию в странах ЕС начали с уязвимых категорий населения. По его словам, «они могут умирать, иметь различные осложнения просто по собственному возрастному статусу, и вакцина тут ни при чем».

В свою очередь специалист по вакцинам, директор центра Глобальной вирусологической сети и советник ВОЗ, профессор Университета Джорджа Вашингтона Константин Чумаков заявил, что пока нет ни одного случая смерти, когда доказано, что он связан с применением вакцины Pfizer или Moderna.

Швейцария коронавирус вакцинация
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