В США начали расследование из-за смерти человека после прививки от COVID

Сотрудники правоохранительных органов начали расследование в связи со смертью человека вскоре после вакцинации от коронавирусной инфекции в округе Плэсер (штат Калифорния), США. Об этом сообщило местное управление окружного шерифа на странице в Facebook.

Согласно сообщению, скончавшийся человек заразился коронавирусом в конце декабря 2020 года. Позднее, 21 января, ему ввели вакцину от COVID-19 и спустя несколько часов он умер.

В ведомстве подчеркнули, что вакцинацию проводили не сотрудники медицинского управления округа. О том, какой препарат был использован, не уточняется.

В расследовании принимают участие федеральные службы. «Любые сообщения о причинах смерти преждевременны до окончания следствия», — отмечается в сообщении.