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Пандемия коронавируса ,  
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В США начали расследование из-за смерти человека после прививки от COVID

Сотрудники правоохранительных органов начали расследование в связи со смертью человека вскоре после вакцинации от коронавирусной инфекции в округе Плэсер (штат Калифорния), США. Об этом сообщило местное управление окружного шерифа на странице в Facebook.

Согласно сообщению, скончавшийся человек заразился коронавирусом в конце декабря 2020 года. Позднее, 21 января, ему ввели вакцину от COVID-19 и спустя несколько часов он умер.

В ведомстве подчеркнули, что вакцинацию проводили не сотрудники медицинского управления округа. О том, какой препарат был использован, не уточняется.

В Швейцарии после вакцинации от COVID-19 умерли пять человек
Общество
Фото: Laurent Gillieron / EPA / ТАСС

В расследовании принимают участие федеральные службы. «Любые сообщения о причинах смерти преждевременны до окончания следствия», — отмечается в сообщении.

В июле власти США подписали с фармацевтической транснациональной компанией Pfizer контракт на почти на $2 млрд на поставку 100 млн доз вакцины. Договор заключили до завершения клинических испытаний препарата, и поставки должны были начаться в случае получения доказательств эффективности вакцины.

В ноябре разработанная Pfizer и BioNTech вакцина показала эффективность 95%, после чего начались поставки. В 2021 году разработчики намерены выпустить до 1,3 млрд доз.

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