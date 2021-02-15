В Греции мужчина умер через восемь минут после вакцинации от COVID-19

Фото: Milos Bicanski / Getty Images

В университетской больнице города Ираклион на Крите 85-летний мужчина умер спустя восемь минут после вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает местное издание Neakriti.gr.

Согласно сообщению, врачи не связывают его смерть с вакцинацией или аллергическим анафилактическим шоком. По предварительным выводам, это была внезапная смерть, совпавшая с прививкой.

Neakriti.gr отметило, что спустя восемь минут после вакцинации мужчина потерял сознание. Ему сделали сердечно-легочную реанимацию, на пять минут он пришел в себя, однако затем снова потерял сознание.

Врачи отметили, что, когда пожилой мужчина поступил в больницу, они изучили его анамнез и не нашли никаких противопоказаний для вакцинации.