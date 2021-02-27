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Пандемия коронавируса ,  
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Эксперты регулятора США рекомендовали одобрить вакцину Johnson & Johnson

Эксперты Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США ранее пришли к выводу, что препарат безопасен и на 66% эффективен для предотвращения COVID-19. Вакцина вводится одной дозой
Johnson & Johnson JNJ $159,18 -2,22% Купить
Фото: Dado Ruvic / Reuters
Фото: Dado Ruvic / Reuters

Консультативный комитет Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США рекомендовал разрешить вакцину от коронавируса, разработанную компанией Johnson & Johnson, для экстренного использования. Об этом сообщает Axios. Как ожидается, регулятор примет окончательное решение об одобрении препарата в течение нескольких ближайших дней.

Вакцина от Johnson & Johnson — однокомпонентная, достаточно одной прививки с этим препаратом. В начале февраля компания подала заявку на получение разрешения на использование вакцины в США.

Johnson & Johnson подала заявку на применение вакцины от COVID-19 в США
Бизнес
Фото:Amir Cohen / Reuters

Эксперты FDA ранее на этой неделе пришли к выводу, что препарат безопасен, а его эффективность составила 66,1% в предотвращении «умеренных» случаев COVID-19, а при тяжелых случаях заболевания — 85%.

По данным разработчиков, по итогам третьей фазы клинических испытаний вакцины она показала эффективность от 66 до 72%. Всего в исследованиях приняли участие 43,7 тыс.человек, защита от вируса у участников появлялась через две недели после вакцинации.

Какие вакцины от коронавируса используют в мире
Фотогалерея 

Препарат от Johnson & Johnson может храниться на протяжении двух лет в условиях минус 20 градусов по Цельсию и как минимум три месяца при температуре 2–8 градусов по Цельсию. Если американский регулятор одобрит его использование, это будет третья вакцина после Pfizer/BioNTech и Moderna, которая станет доступной в США. В августе компания сообщила, что подписала соглашение с правительством США, в соответствии с которым она поставит ему 100 млн доз препарата на общую сумму $1 млрд.

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Автор
Наталия Анисимова
вакцина коронавирус Johnson & Johnson COVID-19
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