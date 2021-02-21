Nord Stream 2 запросила немедленное разрешение на работу в водах Германии

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Оператор проекта газопровода «Северный поток-2» Nord Stream 2 AG, единственным акционером которого выступает ПАО «Газпром», подал запрос в Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии (BSH) на немедленную выдачу разрешения на строительство трубопровода в водах Германии. Об этом сообщает Welt.

Как отмечает телеканал, в BSH подтвердили получение запроса от Nord Stream 2 AG. Пресс-секретарь ведомства сообщила, что в настоящее время запрос рассматривается, при этом не уточнила, когда по нему будет принято какое-то решение.

В свою очередь представитель Nord Stream 2 заявил, что заявка была подана еще в декабре прошлого года с учетом заявленных противоречий природоохранных органов.

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