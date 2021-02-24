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Дело Навального ,  
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Мосгорсуд назвал число арестованных после митингов

Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Московские суды, начиная с 23 января, арестовали 1 251 участника несогласованных акций в поддержку оппозиционера Алексея Навального, 2,5 тыс. человек оштрафованы. Об этом РБК сообщила пресс-служба Мосгорсуда.

За этот период в столичные суды поступило 5 716 дел об административных правонарушениях из-за несанкционированных митингов. Из них 59 — по статье о неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции (ст. 19.3 КоАП). К сегодняшнему дню суды рассмотрели 43 дела по этой статье: 33 человека арестовали и десять — оштрафовали.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

Большинство дел было заведено по статье о нарушении установленного порядка проведения митингов (ст. 20.2 КоАП) — 5 567. Из них рассмотрены 3 708, в результате 1 218 человек арестовали, а 2 490 — оштрафовали.

В Мосгорсуде отметили, что 245 дел вернули, чтобы устранить недостатки. Остальные материалы сейчас находятся в производстве судов.

В начале февраля Мосгорсуд сообщал, что в связи с несогласованными акциями арестованы 972 человека, всего в московские суды поступило более 4,9 тыс. дел.

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Навальный вернулся в Россию из Германии 17 января. На следующий день суд арестовал его на 30 суток по делу «Ив Роше», а 2 февраля политику изменили условный срок на реальный, отправив на два года и восемь месяцев в колонию общего режима.

Через несколько дней после ареста, 23 января, в разных городах страны прошли несогласованные митинги, которые затем повторились 31 января и в день приговора Навальному — 2 февраля.

По данным «ОВД-Инфо», после акции 23 января по всей России задержали более 4 тыс. человек, после 31 января — 5 тыс., а после февральских акций — 1,5 тыс.

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