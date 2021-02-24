Мосгорсуд назвал число арестованных после митингов

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Московские суды, начиная с 23 января, арестовали 1 251 участника несогласованных акций в поддержку оппозиционера Алексея Навального, 2,5 тыс. человек оштрафованы. Об этом РБК сообщила пресс-служба Мосгорсуда.

За этот период в столичные суды поступило 5 716 дел об административных правонарушениях из-за несанкционированных митингов. Из них 59 — по статье о неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции (ст. 19.3 КоАП). К сегодняшнему дню суды рассмотрели 43 дела по этой статье: 33 человека арестовали и десять — оштрафовали.

Большинство дел было заведено по статье о нарушении установленного порядка проведения митингов (ст. 20.2 КоАП) — 5 567. Из них рассмотрены 3 708, в результате 1 218 человек арестовали, а 2 490 — оштрафовали.

В Мосгорсуде отметили, что 245 дел вернули, чтобы устранить недостатки. Остальные материалы сейчас находятся в производстве судов.