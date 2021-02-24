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Путин ужесточил наказание за неповиновение силовикам на митингах

Закон ужесточает наказание за неповиновение силовикам на митингах и вводит штрафы за нарушение порядка их организации. Заодно штрафы вводятся и за публикации об иноагентах без маркировки, в том числе и для участников таких НКО
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Путин подписал закон об увеличении штрафов за неповиновение силовикам на массовых акциях, нарушение порядка их проведения, а также утвердил закон о введении штрафов за распространение информации об иностранных агентах и созданных ими материалах без указания на их статус. Документ, вносящий изменения в Кодекс об административных правонарушениях, опубликован на официальном портале правовой информации.

Максимальная санкция за неповиновение силовикам остается прежней — 15 суток ареста. Однако штраф увеличивается с текущих 500–1000 руб. до 2–4 тыс. руб. Также появляется возможность назначить обязательные работы на срок от 40 до 120 часов. Повторное невыполнение требований полицейских, сотрудников ФСБ или госохраны во время массового мероприятия будет наказываться штрафом от 10 тыс. до 20 тыс. руб., максимальная санкция прежняя — 30 суток ареста.

Воспрепятствование выполнению служебных обязанностей силовиков повлечет штраф для граждан в размере от 10 тыс. до 20 тыс. руб., либо административный арест на срок до 30 суток, либо обязательные работы (от 100 до 200 часов). Для должностных лиц штраф составит от 20 тыс. до 40 тыс., для юрлиц — от 70 тыс. до 200 тыс. руб.

За перечисление денег на проведение массовой акции лицом, которое не имеет на это права (например, иноагентом), вводится штраф в размере от 10 тыс. до 15 тыс. руб. (от 15 тыс. до 30 тыс. для должностных лиц, от 50 тыс. до 100 тыс. руб. для юридических лиц).

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Фото:duma.gov.ru

В части закона, касающегося регулирования деятельности иностранных агентов, прописано увеличение штрафов за распространение материалов с их упоминанием без маркировки. Если указание на статус иноагента в материале СМИ будет отсутствовать, то может быть наложен штраф от 2 тыс. до 2,5 тыс. руб. для граждан, от 4 тыс. до 5 тыс. руб. для должностных лиц и от 40 тыс. до 50 тыс. руб. для юридических лиц.

Отдельный штраф появляется за распространение материалов без маркировки самими иноагентами. В эту категорию будет попадать и направление обращений в другие организации (в том числе образовательные) и государственные органы без указания на статус иноагента. За это предусмотрен штраф в размере 50–100 тыс. руб. для физических лиц и 100–300 тыс. руб. для должностных лиц.

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Более того, штрафовать будут и участников НКО-иноагентов, если они будут публиковать материалы «при осуществлении политической деятельности» без маркировки. Штраф за это предусмотрен в размере 5 тыс. руб.

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Автором инициативы об ужесточении наказаний за нарушения на массовых акциях был депутат от «Единой России» Дмитрий Вяткин. Законопроект об ужесточении регулирования публикаций об иноагентах был внесен в Госдуму 23 ноября, его авторами были депутаты-единороссы Василий Пискарев, Андрей Альшевских, Андрей Исаев, Ирина Белых, Адальби Шхагошев, а также Дмитрий Савельев (ЛДПР) и Алексей Чепа («Справедливая Россия»), члены Совета Федерации Андрей Климов и Олег Мельниченко.

Уголовные дела после акций в поддержку Навального. Главное
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Фото:Андрей Любимов / РБК

В России в конце января — начале февраля прошла серия массовых протестов, связанных с арестом и приговором оппозиционеру Алексею Навальному. Несогласованные акции протеста прошли 23-го, 31-го января и 2 февраля. По их итогам было возбуждено более 90 уголовных дел о вовлечении несовершеннолетних в акции, нарушении санитарно-эпидемиологических норм, вандализме, насилии против силовиков. Всего полиция и Росгвардия, по данным «ОВД-инфо», провели порядка 11 тыс. задержаний. Только в Москве в суды поступило более 4,9 тыс. дел об административных правонарушениях.

Автор
Георгий Тадтаев
ужесточение наказания штраф митинги иностранные агенты
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