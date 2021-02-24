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Путин выразил надежду на нормализацию политической ситуации в Киргизии

Садыр Жапаров и Владимир Путин
Садыр Жапаров и Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин в ходе встречи со своим киргизским коллегой Садыром Жапаровым выразил надежду на нормализацию внутриполитической ситуации в Киргизской Республике. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Я очень рад тому, что Россия занимает сегодня первое место в торгово-экономических связях вашей страны. Очень надеемся на то, что Вам удастся нормализовать внутриполитическую ситуацию», — сказал Путин.

В октябре прошлого года в Киргизии начались массовые протесты из-за недовольства граждан результатами парламентских выборов. Протестующие добились освобождения экс-президента страны Алмазбека Атамбаева, а также ряда других чиновников. После этого действующий на тот момент глава государства Сооронбай Жээнбеков принял решение уйти в отставку, до этого он отправил в отставку правительство, премьера и главу Генштаба.

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10 января в стране прошли досрочные президентские выборы, на которых победил Жапаров. 28 января он вступил в должность.

Визит в Россию стал для Жапарова первым среди зарубежных поездок. О намерении посетить страну он заявил в конце января. «Интерфакс» и ТАСС со ссылкой на дипломатические источники передавали, что накануне своей поездки Жапаров ушел на самоизоляцию.

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