Президент Киргизии выступил против изменения статуса русского языка

Садыр Жапаров (Фото: president.kg)

Президент Киргизии Садыр Жапаров выступает против любых попыток изменить статус русского языка, который является в стране одним из официальных языков, а также языком межнационального общения. Об этом сам Жапаров написал в статье «Союзнические узы», опубликованной в газете «Слово Кыргызстана», передает пресс-служба главы государства.

«Русский — не только официальный, но и язык межнационального общения в стране. <...> Я, как президент и гарант прав и свобод человека и гражданина, решительно против любых попыток политических манипуляций в этом вопросе», — сообщил Жапаров.

Он напомнил, что статус русского языка закреплен в Конституции Киргизии. Президент также отметил, что этот язык открывает «безграничные возможности для постижения современной литературы, культуры».

Помимо этого, Жапаров в своей статье написал, что курс на выведение отношений с Россией на высший уровень союзничества и стратегического партнерства отвечает национальным интересам Киргизии. Этому направлению во внешней политике республики отводится ключевое место, добавил он.