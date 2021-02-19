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Президент Киргизии выступил против изменения статуса русского языка

Садыр Жапаров
Садыр Жапаров (Фото: president.kg)

Президент Киргизии Садыр Жапаров выступает против любых попыток изменить статус русского языка, который является в стране одним из официальных языков, а также языком межнационального общения. Об этом сам Жапаров написал в статье «Союзнические узы», опубликованной в газете «Слово Кыргызстана», передает пресс-служба главы государства.

«Русский — не только официальный, но и язык межнационального общения в стране. <...> Я, как президент и гарант прав и свобод человека и гражданина, решительно против любых попыток политических манипуляций в этом вопросе», — сообщил Жапаров.

Он напомнил, что статус русского языка закреплен в Конституции Киргизии. Президент также отметил, что этот язык открывает «безграничные возможности для постижения современной литературы, культуры».

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Помимо этого, Жапаров в своей статье написал, что курс на выведение отношений с Россией на высший уровень союзничества и стратегического партнерства отвечает национальным интересам Киргизии. Этому направлению во внешней политике республики отводится ключевое место, добавил он.

В ноябре член Конституционного совещания, образованного для обсуждения проекта Конституции страны, Садирдин Торалиев предложил лишить официального статуса русский язык, так как молодые люди перестали говорить на киргизском языке. Однако позднее Конституционное совещание сообщило, что русский оставят официальным языком.

По данным национального статистического комитета Киргизии, в 2020 году русские составляли третью по численности национальную группу в республике, после киргизов и узбеков. Среди 6,5 миллиона жителей почти 345 тыс. человек — русские.

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