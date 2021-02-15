Глава Киргизии перешел на самоизоляцию перед визитом в Россию

Садыр Жапаров (Фото: Алексей Майшев / РИА Новости)

Президент Киргизии Садыр Жапаров намерен посетить Россию 24–25 февраля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в аппарате главы Киргизии и ТАСС со ссылкой на дипломатический источник.

«Визит Жапарова в Москву состоится на следующей неделе, ведется работа по подготовке первой зарубежной поездки президента Киргизии», — сказал собеседник «Интерфакса». Он добавил, что «визит может состояться 22–25 февраля». Перед визитом глава республики находится на самоизоляции, рассказал «РИА Новости» представитель пресс-службы президента страны.

В январе стало известно, что вновь избранный президент Киргизии намерен нанести свой первый зарубежный визит в Россию. Об этом сообщил вице-премьер Равшан Сабиров в ходе своего выступления в парламенте страны. Дату планируемого визита Сабиров не назвал.

10 января в Киргизии прошли досрочные выборы президента страны. Причиной стала отставка в октябре предыдущего главы государства Сооронбая Жээнбекова, которая последовала за протестами в стране из-за непризнания частью населения итогов парламентских выборов.