Избранный президент Киргизии заявил о намерении посетить Россию

Садыр Жапаров (Фото: president.kg)

Избранный президент Киргизии Садыр Жапаров намерен нанести свой первый зарубежный визит в Россию. Об этом сообщил вице-премьер Равшан Сабиров в ходе своего выступления в парламенте страны, передает киргизское агентство K-News.

«Первый визит нового президента планируется в Россию», — передает его слова агентство. Дату планируемого визита Сабиров не назвал.

10 января в Киргизии прошли досрочные выборы президента страны. Причиной стала отставка в октябре предыдущего главы государства Сооронбая Жээнбекова, которая последовала за протестами в стране из-за непризнания частью населения итогов парламентских выборов.

После обработки 100% бюллетеней ЦИК страны объявил победу бывшего исполняющего обязанности премьер-министра Садыра Жапарова. За него отдали голоса 79,23% избирателей при явке 39,75%. Итого за него проголосовали 1,1 млн человек из 3,5 млн.