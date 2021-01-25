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Избранный президент Киргизии заявил о намерении посетить Россию

Садыр Жапаров
Садыр Жапаров (Фото: president.kg)

Избранный президент Киргизии Садыр Жапаров намерен нанести свой первый зарубежный визит в Россию. Об этом сообщил вице-премьер Равшан Сабиров в ходе своего выступления в парламенте страны, передает киргизское агентство K-News.

«Первый визит нового президента планируется в Россию», — передает его слова агентство. Дату планируемого визита Сабиров не назвал.

10 января в Киргизии прошли досрочные выборы президента страны. Причиной стала отставка в октябре предыдущего главы государства Сооронбая Жээнбекова, которая последовала за протестами в стране из-за непризнания частью населения итогов парламентских выборов.

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Садыр Жапаров

После обработки 100% бюллетеней ЦИК страны объявил победу бывшего исполняющего обязанности премьер-министра Садыра Жапарова. За него отдали голоса 79,23% избирателей при явке 39,75%. Итого за него проголосовали 1,1 млн человек из 3,5 млн.

В ходе подсчета голосов, когда стало известно о том, что Жапаров лидирует на выборах, ряд его оппонентов заявил о непризнании предварительных результатов. В частности, лидер партии «Бутун Кыргызстан» Адахан Мадумаров говорил о фальсификациях с электронными урнами. Бывший глава комитета нацбезопасности Абдиль Сегизбаев говорил о намерении оспорить результаты выборов.

21 января правительство Киргизии ушло в отставку. Инаугурация Жапарова назначена на 28 января.

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