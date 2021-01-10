В Киргизии начались досрочные выборы президента

Бишкек, Киргизия (Фото: Владимир Пирогов)

В Киргизии открылись избирательные участки для голосования на президентских выборах. По данным ЦИК республики, на территории страны, а также за ее пределами будут открыты 2476 избирательных участков, передает 24.kg.

На должность президента претендуют 17 кандидатов. В их числе Садыр Жапаров, который на фоне протестов в стране занял должность исполняющего обязанности премьер-министра, а после ухода в отставку президента Сооронбая Жээнбекова стал временно исполняющим обязанности президента. В ноябре Жапаров сложил с себя полномочия, чтобы принять участие в выборах.

Одновременно с выборами президента в Киргизии проходит референдум о форме правления в стране. Граждане смогут проголосовать за сохранение парламентской республики, возврат к президентской республике или против обоих вариантов.

В октябре в Киргизии прошли парламентские выборы, после которых в стране начались массовые протесты. Сторонники оппозиционных партий вышли на улицы, требуя проведения новых выборов и отставки властей. Протесты переросли в столкновения с силовиками. Протестующие захватили несколько административных зданий, в том числе здание парламента. Кроме того, из заключения были освобождены некоторые политики, в том числе экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев и Жапаров. Позднее Верховный суд республики оправдал его по делу о попытке насильственного захвата власти в стране в 2012 году.