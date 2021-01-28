Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 28 января
USD ЦБ: 75,04 (-0,6) Инвестиции, 27 янв, 12:44
Курс евро на 28 января
EUR ЦБ: 91,22 (-0,45) Инвестиции, 27 янв, 12:44
Вступили в силу поправки о запрете продавать вейпы и кальяны в интернете Общество, 10:03 Жапаров вступил в должность президента Киргизии Политика, 10:00 Как снизить расходы на ремонт грузовой техники РБК и Gazpromneft, 09:58 Полиция задержала подравшегося с ОМОНом на митинге в Москве чеченца Политика, 09:57 Побольше «милоты»: на каких эмоциях родителей играют детские бренды Pro, 09:53 Ученые выявили повышающее риск смерти от COVID-19 заболевание Общество, 09:38 Как восстановить стершиеся границы между работой и личным РБК и СберМаркет, 09:29 «Сбер» запланировал стать основным владельцем Goods.ru Бизнес, 09:27 СМИ узнали о планах HBO Max снять анимационный сериал по «Игре престолов» Общество, 09:02 Что такое эндаумент и зачем обществу целевые капиталы РБК и Фонд Потанина, 09:00 Конкурентам Wildberries предложили субсидии за экспорт российских товаров Технологии и медиа, 09:00 Цифровой пророк и вестник суеты: топ-10 новых должностей в корпорациях Pro, 08:53 Генсек ООН оценил роль российской вакцины в борьбе с пандемией COVID-19 Общество, 08:48 При пожаре на пороховом заводе в Перми пострадали три человека Общество, 08:46
Политика ,  
0 

Жапаров вступил в должность президента Киргизии

Садыр Жапаров
Садыр Жапаров (Фото: Игорь Коваленко / EPA / ТАСС)

Бывший исполняющий обязанности премьер-министра Киргизии Садыр Жапаров вступил в должность президента страны, сообщается на сайте главы государства.

На церемонии инаугурации он принес присягу. «Я считаю своим долгом и смыслом всей своей жизни служить и быть ответственным за судьбу народа», — заявил он.

Жапаров назвал целью своего президентства создание общества с верховенством закона, где царят справедливость и благосостояние.

По словам Жапарова, Киргизия также начинает выплачивать внешний долг суммой около $5 млрд, накопленных в последние 30 лет. По его прогнозам, страна может выплатить полную сумму внешнего долга уже к 2032 году.

Жапаров пообещал сохранить официальный статус русского языка в Киргизии
Политика
Садыр Жапаров

В Киргизии 10 января прошли досрочные выборы президента страны. Предыдущий глава государства Сооронбай Жээнбеков ушел в отставку в октябре 2020 года после протестов в стране из-за непризнания частью населения итогов парламентских выборов.

После обработки 100% бюллетеней ЦИК Киргизии объявил о победе Жапарова с 79,23% голосов при явке 39,75%.

Читайте на РБК Pro
Три главных мифа об импорте в Россию Джентльмены и дачи: как трое россиян делают «Airbnb для загородных домов» Когда кончится работа в ИТ: прогноз о будущем программистов Почему автопром бьет тревогу из-за дефицита микросхем
Киргизия президент инаугурация
Материалы по теме
Правительство Киргизии ушло в отставку после победы Жапарова на выборах
Политика
Жапаров пообещал сохранить официальный статус русского языка в Киргизии
Политика
Путин поздравил Жапарова с победой на выборах президента Киргизии
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter