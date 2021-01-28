Жапаров вступил в должность президента Киргизии

Садыр Жапаров (Фото: Игорь Коваленко / EPA / ТАСС)

Бывший исполняющий обязанности премьер-министра Киргизии Садыр Жапаров вступил в должность президента страны, сообщается на сайте главы государства.

На церемонии инаугурации он принес присягу. «Я считаю своим долгом и смыслом всей своей жизни служить и быть ответственным за судьбу народа», — заявил он.

Жапаров назвал целью своего президентства создание общества с верховенством закона, где царят справедливость и благосостояние.

По словам Жапарова, Киргизия также начинает выплачивать внешний долг суммой около $5 млрд, накопленных в последние 30 лет. По его прогнозам, страна может выплатить полную сумму внешнего долга уже к 2032 году.