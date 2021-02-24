США попросили все стороны в Грузии воздержаться от насилия

Соединенные Штаты выразили обеспокоенность в связи с задержанием оппозиционеров в Грузии и призвали все стороны воздержаться от насилия. Об этом говорится в заявлении Госдепартамента США.

«Мы призываем все стороны избегать действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации и заняться добросовестными переговорами по разрешению нынешнего политического кризиса», — сообщается в заявлении представителя Госдепа Неда Прайса.

Прайс также указал, что Вашингтон «глубоко обеспокоен» задержанием председателя оппозиционной партии «Единое национальное движение» Ники Мелии.

Мелия был задержан 23 февраля. Ему вменяют организацию штурма здания парламента летом 2019 года. Политика освободили под залог.