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США попросили все стороны в Грузии воздержаться от насилия

Соединенные Штаты выразили обеспокоенность в связи с задержанием оппозиционеров в Грузии и призвали все стороны воздержаться от насилия. Об этом говорится в заявлении Госдепартамента США.

«Мы призываем все стороны избегать действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации и заняться добросовестными переговорами по разрешению нынешнего политического кризиса», — сообщается в заявлении представителя Госдепа Неда Прайса.

Прайс также указал, что Вашингтон «глубоко обеспокоен» задержанием председателя оппозиционной партии «Единое национальное движение» Ники Мелии.

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Мелия был задержан 23 февраля. Ему вменяют организацию штурма здания парламента летом 2019 года. Политика освободили под залог.

Полиция сообщила, что при задержании Мелии перед офисом «Единого национального движения» и внутри здания собрались граждане и оказали сопротивление силовикам, поэтому правоохранители применили в отношении них силу и спецсредства. По информации телеканала «Рустави 2», речь шла о слезоточивом газе.

Georgia Today передавала, что полиция задержала 21 сторонника оппозиционной партии «Единое национальное движение» во время рейда в офис партии. Позже всех задержанных отпустили.

Мелия — глава партии «Единое национальное движение», которую основал экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. Партия была у власти, пока Саакашвили занимал пост главы государства. В 2012 году она проиграла выборы в парламент и стала оппозиционной.

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Штурм парламента летом 2019 года начался после того, как на пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи православия, которое там проходило, депутат российской Госдумы Сергей Гаврилов занял место спикера парламента. Само заседание велось на русском языке. Это вызвало акции протеста, во время которых пострадали несколько сотен человек.

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